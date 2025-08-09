Uno de los sedan del Grupo Stellantis volvió a encabezar el ranking de los autos más vendidos del país, tras haber perdido el trono en manos de un Peugeot

El auto 0Km que estuvo al frente del mercado automotor argentino entre 2020 y 2023 y que había sufrido una caída en las ventas en los últimos tiempos, volvió a recuperar el protagonismo y pasó a estar otra vez en el podio. Se trata del Fiat Cronos, que volvió a encabezar el ranking de patentamientos en todo el país.

Según datos de la Asociación de Concesionario de la República Argentina (ACARA), en el primer semestre de 2025 este modelo acumuló 21.663 unidades patentadas, superando de esta manera al Peugeot 208, que está segundo con 20.989 registros.

Si bien los dos modelos se encuentran entre los más accesibles del mercado local, hay que tener en cuenta que el Fiat Cronos tuvo una reciente suba en su precio.

Los 10 autos 0Km más vendidos en Argentina en el primer semestre

Fiat Cronos: 21.663 patentamientos

Pegueot 208: 20.989

Toyota Hilux: 19.686

Toyota Yaris: 19.188

Ford Ranger: 16.250

Volkswagen Amarok: 15.997

Volkswagen Polo: 14.400

Toyota Corolla Cross: 12.149.000

Volkswagen Taos: 11.760

Chevrolet Tracker:11.312

Fiat Cronos: versiones y características

El Fiat Cronos fue el líder de ventas en el mercado local durante cuatro años consecutivos entre 2020 y 2023, pero el año pasado perdió mercado ante el ascenso del Peugeot 208, que terminó 2024 en la primera posición del ranking que incluye, autos de dos y tres volúmenes, SUV, furgones y pick-ups.

El Fiat Cronos en abril recibió un rediseño que estuvo centrado en la carrocería, pero que no trajo cambios en su mecánica. La versión más económica es Cronos Like 1.3 GSE y luego aparece Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus (manual o CVT), que incorporó una nueva central multimedia de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. En el ítem seguridad, en ambos casos viene con doble airbag frontal.

La versión tope de gama, Cronos Precision 1.3 GSE CTV, además de los airbags frontales, incorpora dos laterales lcon protección de cabeza y tórax, suma un nuevo tapizado, llantas esmaltadas de 16 pulgadas y una central multimedia renovada con conectividad inalámbrica. Todas las versiones incluyen tecnología de ingreso sin llave (Keyless). La versión de entrada a gama se ofrece solo con caja manual, mientras que las superiores pueden optarse con transmisión automática CVT.

Fiat Cronos: precio vigente en agosto 2025

Los precios del Fiat Cronos en agosto 2025, luego de la suba del 12%, aplicada por el Grupo Stellantis, son los siguientes: