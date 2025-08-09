Cuánto cuesta el auto 0Km más vendido de Argentina: precio vigente en agosto
El auto 0Km que estuvo al frente del mercado automotor argentino entre 2020 y 2023 y que había sufrido una caída en las ventas en los últimos tiempos, volvió a recuperar el protagonismo y pasó a estar otra vez en el podio. Se trata del Fiat Cronos, que volvió a encabezar el ranking de patentamientos en todo el país.
Según datos de la Asociación de Concesionario de la República Argentina (ACARA), en el primer semestre de 2025 este modelo acumuló 21.663 unidades patentadas, superando de esta manera al Peugeot 208, que está segundo con 20.989 registros.
Si bien los dos modelos se encuentran entre los más accesibles del mercado local, hay que tener en cuenta que el Fiat Cronos tuvo una reciente suba en su precio.
Los 10 autos 0Km más vendidos en Argentina en el primer semestre
- Fiat Cronos: 21.663 patentamientos
- Pegueot 208: 20.989
- Toyota Hilux: 19.686
- Toyota Yaris: 19.188
- Ford Ranger: 16.250
- Volkswagen Amarok: 15.997
- Volkswagen Polo: 14.400
- Toyota Corolla Cross: 12.149.000
- Volkswagen Taos: 11.760
- Chevrolet Tracker:11.312
Fiat Cronos: versiones y características
El Fiat Cronos fue el líder de ventas en el mercado local durante cuatro años consecutivos entre 2020 y 2023, pero el año pasado perdió mercado ante el ascenso del Peugeot 208, que terminó 2024 en la primera posición del ranking que incluye, autos de dos y tres volúmenes, SUV, furgones y pick-ups.
El Fiat Cronos en abril recibió un rediseño que estuvo centrado en la carrocería, pero que no trajo cambios en su mecánica. La versión más económica es Cronos Like 1.3 GSE y luego aparece Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus (manual o CVT), que incorporó una nueva central multimedia de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. En el ítem seguridad, en ambos casos viene con doble airbag frontal.
La versión tope de gama, Cronos Precision 1.3 GSE CTV, además de los airbags frontales, incorpora dos laterales lcon protección de cabeza y tórax, suma un nuevo tapizado, llantas esmaltadas de 16 pulgadas y una central multimedia renovada con conectividad inalámbrica. Todas las versiones incluyen tecnología de ingreso sin llave (Keyless). La versión de entrada a gama se ofrece solo con caja manual, mientras que las superiores pueden optarse con transmisión automática CVT.
Fiat Cronos: precio vigente en agosto 2025
Los precios del Fiat Cronos en agosto 2025, luego de la suba del 12%, aplicada por el Grupo Stellantis, son los siguientes:
- Cronos Like 1.3 GSE: $27.819.000 (antes $24.838.000)
- Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $32.656.000 (antes $29.157.000)
- Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $32.852.000 (antes $29.332.000)
- Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $34.675.000 (antes $30.959.000)