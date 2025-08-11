El mercado automotor se encuentra en constante movimiento y la venta de autos cero kilómetros ha registrado una importante suba en los últimos meses.

La venta de autos 0Km tuvo un importante crecimiento en el país en los últimos meses, con pronósticos que se acercan a las 650.000 unidades para fin de año.

Desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informaron que entre enero y julio se vendieron 388.680 unidades, lo que representa un 71,5% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 226.571 vehículos.

Es por eso que, en este contexto, el Banco de la Nación Argentina lanzó una línea de créditos personales para fomentar la compra de vehículos.

Precio de los tres autos 0Km más baratos del mercado

Según el relevamiento que realiza la ACARA, en agosto los autos 0Km más baratos en el mercado argentino son los siguientes:

Renault Kwid: 20.990.000 pesos

Fiat Mobi: 23.976.000 pesos

Hyundai HB20: 24.600.000 pesos

Cómo acceder a un crédito de hasta $100.000.000 para comprar un auto 0Km

El Banco Nación puso en marcha una nueva línea de créditos personales en pesos que está destinada a la compra de autos 0Km o usados de hasta diez años de antigüedad.

Se trata de préstamos con los que se puede financiar hasta el v