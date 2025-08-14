El plan emula un programa de la década de los 90 y se trata de una inicativa impulsada por Oscar Agost Carreño, de la provincia de Córdoba

Oscar Agost Carreño, acaba de ingresar esta semana al Congreso un proyecto de ley bajo la denominación de "Plan de renovación automotor", el cual consiste en una versión actualizada de un "Plan Canje", el programa de los años '90.

Según se marca en los considerandos, las operaciones de compra y venta de automóviles, utilitarios, camiones, chasis con cabina y chasis para ómnibus, carrozados o no, pero que sean de fabricación nacional, que se realicen bajo este régimen especial, podrán obtener un descuento del 20% sobre el precio de un automotor 0 km, con un límite de hasta $6.000.000 para autos y utilitarios que tengan una capacidad de carga menor a 800 kilos. Para el caso de los utilitarios con mayor capacidad de carga hasta 5.000 kg, el límite sería de $8.000.000 y para colectivos y camiones el tope subirá hasta $15.000.000.

Los detalles del proyecto que busca renovar el parque automotor con rebajas en autos 0KM

El proyecto de ley concuerda con la idea que existe en algunas áreas del Gobierno, respecto a la necesidad de actualizar el parque automotor, que de acuerdo al último reporte de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC) es de 14,1 años de antigüedad, y para que el proceso de envejecimiento se frene, sería necesario vender 1,1 millones de autos cero kilómetro por año. Este año, la proyección de ventas del sector es de 650.000 unidades, lo que deja al mercado todavía un 40% por debajo de ese valor.

Este programa exige que los propietarios entreguen los vehículos antiguos y obtengan el Certificado de Baja y Desarme, según lo dispone la Ley 25.761, trámite que se realiza ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. A continuación, el vehículo tiene que ser entregado en un concesionario oficial o un desarmadero habilitado, que interviene el certificado y lo registra en el marco del plan.

El proyecto marca que solo pueden ser dados de baja vehículos con más de doce años y hasta treinta de antigüedad. La autoridad de aplicación definirá las condiciones técnicas y de admisibilidad de las unidades involucradas. Asimismo, el régimen contempla un mecanismo de incentivo para los concesionarios y las terminales automotrices participantes: por cada descuento aplicado, recibirán un bono del 50% de su valor emitido por el Ministerio de Economía, utilizable para el pago de impuestos nacionales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El bono, según resalta la iniciativa, podrá transferirse entre terminales automotrices y a proveedores de autopartes, hasta un tope que equivalente al 50% del Impuesto al Valor Agregado facturado por el cesionario al cedente durante el mes anterior a la cesión. Cada certificado de baja servirá para la compra de un único vehículo nuevo de la misma categoría que el dado de baja, aunque el usuario podrá optar por una unidad de otra categoría. No obstante, el monto máximo del descuento corresponderá al de la categoría de menor valor.

El texto también marca una vigencia de un año para el régimen, con la posibilidad de prorrogarlo por igual período mediante decisión del Poder Ejecutivo. Además, faculta al Ejecutivo a establecer la autoridad de aplicación y a reglamentar los aspectos necesarios para poner en marcha y supervisar la iniciativa.

A su vez, el legislador que presentó el proyecto remarcó: "Vengo presentando hacía días proyectos de ley sobre plan canje de maquinaria agrícola, de autos y camiones. Estimo que el promedio de antigüedad del parque automotor argentino es de 14 años, lo que es un problema para la seguridad vial y el medio ambiente. En los proyectos tuve en cuenta la experiencia de los 90s y por supuesto es una herramienta útil para mover la economía, la economía a gran escala".

No obstante, Agost Carreño afirmó que no tuvo conversaciones con las autoridades sobre este tema. "Ví por la prensa que trabajarían en una iniciativa similar, lo que permitirá discutir los distintos proyectos para que el Congreso apruebe rápidamente una ley sobre el tema", aclaró.

El nuevo proyecto de renovación automotor menciona al "Plan Canje: de la década de 1990

En el proyecto presentado, el diputado argumenta que en nuestro país el parque automotor tiene una antigüedad promedio de catorce años, cifra superior al promedio de diez años que registran países europeos como Alemania, Francia e Inglaterra, así como Brasil y Chile. El legislador explica que el envejecimiento del parque automotor obedece al descenso en la venta de unidades nuevas y a los bajos incentivos para dar de baja modelos antiguos. Sostiene además que el plan representaría una oportunidad para aumentar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental, a partir de una mayor incorporación de tecnología en los nuevos vehículos.

Entre los antecedentes, el proyecto menciona el "Plan Canje" aplicado en la década de 1990, que resultó en una modernización del parque automotor. El objetivo declarado por Agost Carreño es promover un parque automotor más moderno, seguro y menos contaminante en el país. El texto intenta favorecer tanto la industria automotriz como la recaudación tributaria y la protección medioambiental de las ciudades.