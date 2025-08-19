Las motos de 110 cc empiezan a competir con modelos apenas más grandes en cc, pero muy diferentes en diseño y con precios convenientes. Algunas opciones

Las ventas de motos crecen casi un 50% en 2025, con modelos y marcas que incrementaron la oferta, ganaron terreno, y cambiaron el top ten de las más vendidas gracias a la conquista de nuevos usuarios.

Entre los cambios más notables, la moto más vendida, la Honda Wave, fue desplazada por la Gilera Smash, después de años de liderazgo.

Otra tendencia tiene que ver con la oferta de modelos de más cilindrada, como las motos de 150 cc, una opción que se ofrece con precios accesibles, y que se convierte en buena alternativa para quienes usan estos vehículos para distancias más largas.

En este escenario, repasamos cuatro propuestas con esta cilindrada por menos de 3 millones de pesos; y sumamos una quinta, más cara, pero que llega de manos de Honda y es muy vendida.

Zanella Rx 150 Z7 Base: $2.198.000

La Zanella RX 150 cc, en este caso en su versión base más económica, es una moto práctica para el día a día.

En dimensiones, mide de largo 2.030 mm; de ancho 740 mm; y de alto 1.060 mm. La capacidad del tanque es de 12 litros, y tiene un consumo de 3 litros cada 100 km, con 400 km de autonomía.

Con un motor monocilíndrico de 4 tiempos, cuenta con 2 válvulas, refrigerado por aire; la potencia máxima es 12,7 CV y alcanza una velocidad máxima de 115 km/h.

En cuanto al equipamiento, tiene arranque eléctrico y a pedal, con transmisión de 5 velocidades, faro delantero halógeno, llantas con rayos, y frenos a tambor tanto delantero como trasero (por su nivel de equipamiento).

Motomel S2 Start: $2.286.000

Motomel ofrece dos modelo en la categoría con una particularidad: desde mayo no suben los precios.

La S2 Start se ofrece en dos versiones, con CBS y CBS Full Aleación.

Motomel S, una opción de 150 cc con alta demanda y bajo precio.

Mide 190 cm de largo; 66,5 cm de ancho; y 106,8 cm de alto. Las llantas son con rayos, tiene freno delantero con disco y trasero con tambor.

Cuenta con un motor monocilíndrico 4T de alto rendimiento; de 150 cc, con 13,4 CV. Tiene embrague manual, caja de 5 velocidades y arranque eléctrico y por patada

Consume 2,2 litros cada 100 km.

Motomel Skua 150: $2.699.000

En cuanto a la Skua 150, mide 210 cm de largo; 77 cm de ancho; y 90 cm de alto, con una capacidad de tanque de 11,5 litros.

Motomel Skua, otra opción por menos de 3 millones de pesos.

El motor es monocilíndrico 4T, de 150 cc con 11,4 CV. Tiene embrague manual, caja de 5 velocidades, refrigeración por aire, arranque eléctrico y por patada.

Las llantas son con rayos, y cuenta con freno delantero a disco y trasero con tambor.

Corven Triax 150: $2.689.990

Otra de las propuestas de 150 cc y una de las más vendidas es la Corven Triax.

Mide 2.077 mm de largo; 1.165 mm de alto y 784 mm de ancho. La capacidad del tanque es de 12.5 litros. Consume 3 litros cada 100 km y logra una autonomía de 370 km.

Corven Triax, una moto on-off, funcional y práctica.

Cuenta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos, 2 válvulas, OHV, refrigerado por aire. La potencia máxima es de 16 CV y alcanza una velocidad máxima de 100 km/h.

Tiene arranque eléctrico y pedal, con transmisión de 5 velocidades. Cuenta con freno delantero con disco hidráulico y trasero tambor.

Más opciones de 150 cc

Dentro del mundo de las motos hay muchas opciones en el segmento, una de ellas, la Honda GLH o moto gaucha, una de las más vendidas, pero supera los 4 millones de pesos.

En general, todas las marcas tienen una propuesta, y los precias varían según el equipamiento y calidad, como sucede con la japonesa Honda.