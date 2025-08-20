Cómo es la nueva moto barata que lanzó Harley Davidson junto a un fabricante indio

La marca más emblemática de motos apostará a nuevos segmentos. Por ahora será para India, pero hay expectativas para que saque a la empresa de la crisis

Las finanzas de Harley Davidson en todo el mundo no están muy bien, y hasta se puede decir que la Argentina, que este año proyecta crecer en ventas, es como ver una pequeña luz entre las tinieblas.

La americana arrastra años de desaciertos: el envejecimiento de sus usuarios; el precio de los modelos que no permite ganar nuevos clientes; la nueva competencia (en especial de Indian) y hasta el fracaso del proyecto LiveWire, la marca de motos eléctricas.

Incluso, las acciones en bolsa que cotizan desde 1986, cayeron un 45% en el último año, en especial debido a la dificultad que la Motor Company está teniendo para atraer a jóvenes aficionados.

En este contexto, con decena de aspectos para analizar, la marca ha tomado una decisión: pensar en motos más chicas y baratas, algo que nunca fue parte de su estrategia. Y la alianza con Hero MotoCorp en India, para dar vida a una nueva moto sobre la base de la X440, el primer paso de una "nueva era" para salir de la crisis.

Cómo es la moto accesible de Harley Davidson

La nueva moto que se pensó sobre la base de la X440 es una moto monocilíndrica fabricada por Hero MotoCorp que cuesta poco más de 2.000 euros. La idea es adaptarla al mercado europeo, para replicar el éxito de modelos como Honda GB350S o la Triumph Speed 400.

India será el primer mercado donde se explore este modelo, país donde se fabrica, y se lanzará durante el trimestre julio-septiembre de 2025.

Así lo anunció Hero MotoCorp hace pocos días, donde detalló que el próximo modelo será el tercer producto nacido de la cooperación entre ambas marcas, un vínculo que comenzó en 2020 con el objetivo de fabricar y desarrollar motocicletas premium para el mercado indio y para destinos internacionales seleccionados.

Hasta ahora, la plataforma 440 ha dado origen a la Harley-Davidson X440 y a la Mavrick 440, ahora eliminada de la oferta.

Harley Davidson planea tener una moto más chica diseñada con la india Hero.

Se espera que la Harley 440 nueva tenga un motor monocilíndrico de 440 cc, con inyección electrónica, 27 CV a 6.000 rpm y 37 Nm de torque. La caja sería manual de seis velocidades.

Los rivales de la nueva moto, en la categoría de 350 a 500 cc, están marcados en India por la presencia de marcas como Royal Enfield, con la Guerrilla 450, Bajaj, con la Dominar, Triumph con las nuevas 400 y KTM, con la Duke 390.

Otras estrategias de Harley Davidson

Con producción ya asentada en Tailandia y buena parte de sus modelos internacionales saliendo de esa planta, los problemas logísticos no son un obstáculo. Lo que sí podría complicar las cosas son los posibles aranceles a las exportaciones desde EE. UU., reavivados tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Mientras tanto, Harley también busca aire fresco en otros frentes. Uno es el deportivo: a partir de 2026 correrá con sus baggers preparadas en un campeonato internacional que acompañará al mundial de MotoGP.

El otro es el diseño: aunque sus modelos parezcan no cambiar nunca, aseguran que hay evolución constante y grandes ideas.

El mensaje es claro: Harley-Davidson quiere convertirse en una opción real para el gran público. Y si eso significa fabricar motos más pequeñas, más baratas y más simples, están dispuestos a hacerlo.

Harley Davidson en Argentina con Grupo Simpa

La marca en Argentina vive otra realidad. Después de 30 años, Harley Davidson vuelve a la Av. del Libertador y refuerza su presencia local con la apertura de un concesionario exclusivo en Buenos Aires, operado por Grupo Simpa.

Harley Davidson desembarcó en un punto emblemático de Av. del Libertador.

La propuesta no es un simple cambio de plaza, sino que es la puesta en marcha de un plan más ambicioso que combina innovación, experiencia de marca y una proyección comercial que anticipa crecimiento para 2025 con "una inversión que ya supera los u$s2 millones desde su adquisición en 2022".

Tal como indicó Juan Carlos Mas, gerente de Rodados de grupo Simpa a iProfesional, en 2025 esperan crecer un 10% en ventas de motos, dentro de un exclusivo segmento que corresponde a las unidades superiores a los 1200 cc.

Las motos de esta marca son exclusivas, con precios que arrancan desde los u$s40.000, y con un posicionamiento súper premium. Aun así, Simpa está dispuesto a generar un mayor contacto con nuevos consumidores, entre ellos las mujeres, y piensan activar clínicas de manejo para atraer a un nuevo público.