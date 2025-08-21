Mercedes-Benz se consolida como líder con este camión nacional

Mercedes-Benz Camiones y Buses, empresa del Grupo Daimler Truck, tiene 33% del segmento. La apertura a nuevos rubros y la postventa consolidan su negocio

La estrategia de Mercedes-Benz Camiones y Buses, empresa del Grupo Daimler Truck, está dando resultados en la Argentina. Tras la división del segmento de autos y utilitarios chicos, se consolida como la marca más vendida de camiones, y un modelo nacional es líder.

Se trata del Atego, fabricado en Virrey del Pino, producción que en poco tiempo se trasladará a la nueva fábrica de Zárate.

Mercedes-Benz Camiones y Buses alcanzó este año una participación en camiones del 33,7% y el Mercedes-Benz Atego es el modelo más vendido en todos los segmentos.

Este año, además, se presentó la nueva Generación de camiones, renovando el Atego y también el Accelo, y lanzando nuevas versiones del Actros, junto con el portal FleetBoard, una plataforma digital que mejora la gestión de flotas para optimizar eficiencia y seguridad, adaptándose a las demandas de los sectores que impulsan la economía argentina.

Explorar nuevos negocios

El crecimiento de la marca se da junto a la exploración de nuevos negocio.

Con una propuesta integral que cubre desde la venta hasta la postventa, incluyendo repuestos, servicios especializados y soluciones financieras, Mercedes-Benz Camiones y Buses acompaña a sus clientes en todas las etapas del ciclo de vida de sus unidades, consolidándose como un socio estratégico para las industrias que mueven al mundo.

Entre ellos, acompaña a los actores que dinamizan la economía en sectores estratégicos donde la producción no puede detenerse. En la minería, el transporte cumple un rol central para movilizar toneladas diariamente en terrenos exigentes, donde la eficiencia y la disponibilidad son esenciales: cada camión sostiene operaciones que, muchas veces, funcionan las 24 horas sin pausas.

Mercedes Benz desarrolla trabajos in situ para los clientes.

Para atender estos desafíos, la compañía, junto a su concesionario oficial Rolcar, que opera estratégicamente en el norte del país, brinda asistencia técnica y capacitación en terreno, acompañando a cada cliente de manera personalizada y adaptando el mantenimiento y la formación de conductores y técnicos a las particularidades de cada operación y sector productivo.

"En la minería no hay margen para paradas. Por eso trabajamos junto a nuestros clientes para ofrecer soluciones reales, adaptadas a las condiciones extremas de cada operación. El taller móvil es un ejemplo concreto, llevamos nuestros servicios hasta el corazón del trabajo para que cada camión siga en movimiento", expresó Paula Díaz, Gerenta de Servicios al Cliente y Conectividad de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

Como parte de esta estrategia, la compañía implementó un Taller Móvil in situ, montado sobre un Atego 1726 4x4 adaptado a las exigencias de la actividad minera en Catamarca. Diseñado para operar directamente dentro del área de trabajo, permite realizar mantenimiento y reparaciones sin necesidad de trasladar los vehículos a talleres urbanos, reduciendo tiempos de inactividad y optimizando recursos. La unidad, equipada con carrocería térmica, herramientas técnicas y sistemas de comando a distancia, junto Rolcar, respondiendo a necesidades concretas planteadas por clientes del norte argentino.

Paralelamente, en la mina se llevó a cabo el programa Truck Training, donde conductores y técnicos trabajaron durante tres jornadas aprendiendo a optimizar el rendimiento del Atego y otros modelos mediante conducción segura y eficiente, uso del retarder y la caja automatizada, y mantenimiento preventivo. Estas acciones combinadas aseguran que cada unidad opere con máxima disponibilidad, mostrando la versatilidad del enfoque de servicios in situ en distintos sectores productivos, incluyendo también la zafra azucarera.

Este servicio forma parte del programa Total Service, una propuesta integral de postventa que contempla asistencia técnica especializada, provisión de repuestos originales, formación para técnicos y conductores, y atención personalizada adaptada a cada tipo de operación.