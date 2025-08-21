Tras la llegada de la nueva competencia de Ford y Renault, las marcas del grupo Stellantis presentaron dos nuevos modelos del segmento comercial

Stellantis anunció el lanzamiento de las nuevas generaciones de los utilitarios Peugeot Boxer y Citroën Jumper, dos referentes del segmento de vehículos comerciales livianos.

Los nuevos modelos presentan cambios estéticos, pero además, suman modificaciones importantes en el motor.

La llegada de los modelos se da en un momento de crecimiento del segmento liviano y también del pesado, porque involucra a todo el transporte de cargas. Por un lado, Ford renovó la Transit, sumando además la "eléctrica". Por el otro, Renault acaba de presentar la nueva Master.

El cambio de tendencia está acompañado de la reactivación de diferentes negocios, de la logística y muchos servicios de envío puerta a puerta (como el caso de Mercado Libre), para los cuales se demandan mucho estos productos.

Cambios de los nuevos vehículos Peugeot y Citroën

Con un diseño frontal rediseñado, nuevos elementos estéticos exteriores e interiores, y la incorporación del emblema con la renovada identidad visual de ambas marcas, los Peugeot Boxer y Citroën Jumper suman confort, tecnología y seguridad.

Las actualizaciones exteriores se realizaron en la parte delantera. Se conserva el capó y el parabrisas, esto refleja una elección técnica y consciente, destinada a preservar los diferenciales reconocidos de ambos modelos, la capacidad de la cabina y la maniobrabilidad en entornos urbanos y espacios reducidos.

También cambiaron los nuevos faros halógenos con luces diurnas, la parrilla delantera, el paragolpes frontal en color negro granulado, los embellecedores de pasa ruedas, las ruedas de acero de 16" con nuevo diseño de tapa central, neumáticos sobredimensionados Nexen 225/75 R16 y nuevos logo traseros.

Por dentro, tienen el nuevo clúster que combina tecnología y practicidad, trayendo dos indicadores analógicos de velocidad y revoluciones por minuto (RPM), acompañados de una pantalla digital de 3,5" en tecnología TFT en blanco y negro.

La pantalla digital de 3,5" ofrece una amplia gama de información y ajustes del vehículo, lo que permite al conductor una navegación intuitiva y eficiente entre los datos esenciales de conducción.

El volante multifunción es nuevo, con los controles que fueron reposicionados sobre y detrás de los radios laterales del volante, con un diseño más intuitivo que facilita el acceso a las funciones principales sin quitar las manos del volante, mientras que el sistema multimedia con pantalla color de 5" ofrece conectividad Bluetooth con streaming de audio de alta calidad, visualización de carátulas de álbumes, logotipos de radios e imágenes de agenda telefónica, además de un puerto USB 2.0 (datos y carga).

En confort, suman regulador y limitador de velocidad, alza cristales eléctricos, regulación eléctrica de espejos retrovisores exteriores, cierre centralizado selectivo con mando a distancia, apoyabrazos rebatible para el conductor, asiento con regulación lumbar, volante multifunción regulable, regulación eléctrica de altura de faros, pantalla táctil color de 5" con radio AM/FM, manos libres Bluetooth® y puerto USB, junto con dirección asistida eléctrica para una experiencia de conducción más cómoda y segura.

Cambios en el motor y seguridad

La nueva motorización Turbo Diesel BlueHDI posee una cilindrada de 2.184 cm³, con una entrega de potencia de 140 CV a 3.500 rpm y un torque de 350 Nm disponible desde las 1.400 rpm.

Cumple con la normativa Euro 5 mediante sistema SCR con uso de Urea (AdBlue) y filtro de partículas (FAP), logrando consumos de 7,5 l/100 km en ciclo mixto, 9,2 l/100 km en urbano y 6,6 l/100 km en ruta.

Peugeot Boxer, una de las unidades renovadas.

En seguridad, tienen control electrónico de estabilidad, Cruise control, Sensores de estacionamiento traseros y en los que destacamos el Cross Wind Assist: este sistema actúa de forma inteligente a velocidades superiores a 65 km/h, ofreciendo una intervención sutil y eficaz para ayudar en la estabilización del vehículo en situaciones de vientos laterales intensos.

Por su parte, el Trailer Stability Control: es el sistema de control de estabilidad del remolque que actúa de forma proactiva al detectar las oscilaciones del remolque durante el viaje. A través de una combinación estratégica entre la reducción del par motor y la aplicación selectiva de los frenos en las ruedas, el sistema interviene para estabilizar la combinación vehículo-remolque, promoviendo una mayor seguridad y control para el conductor en situaciones potencialmente críticas.

El sistema Post Collision Braking: es el sistema de frenado postcolisión que actúa automáticamente al detectar un impacto, aplicando los frenos de forma controlada con el objetivo de minimizar el riesgo de colisiones secundarias. Esta funcionalidad contribuye significativamente a la protección de los ocupantes y a la contención de daños, reforzando el compromiso con la seguridad del vehículo en situaciones de emergencia.

El iTPMS, Sistema de monitoreo indirecto de neumáticos: es el sistema de monitoreo de presión de neumáticos, que, a través del análisis de sensores de velocidad de las ruedas, está diseñado para monitorear continuamente las condiciones de inflado de los neumáticos.

Precio y posventa

Los nuevos Peugeot Boxer y Citroën Jumper se encuentran disponibles en dos versiones con dos longitudes (L2H2 y L3H2) que ofrecen de 11,5 a 13 m3. Con una motorización Turbo Diesel de 2.184 cm³ que entrega potencia máxima de 140 CV a 3.500 rpm y un torque de 350 Nm, asociado a una caja manual de 6 velocidades.

Entre las mejoras orientadas a la funcionalidad, se destaca el protector de pared de media altura, que contribuye a la preservación de la estructura interna, la iluminación LED central, que asegura una mejor visibilidad en diferentes condiciones de uso, y la apertura de las puertas traseras a 270°.

El volumen de carga alcanza los 13 m³, con una capacidad entre 1.240 y 1.310 kg, según la versión.

El compartimento también cuenta con gran cantidad de ganchos para asegurar la carga, garantizando una mayor estabilidad y seguridad en el transporte, distribuidos de la siguiente manera: 6 ganchos en el suelo, 2 ganchos en la parte inferior de la pared divisoria y 4 ganchos colocados a media altura.

El precio al público es el siguiente:

Peugeot Boxer / Citroën Jumper en su versión L2H2: 63.850.000

Peugeot Boxer / Citroën Jumper en su versión L3H2: 68.650.000

Los nuevos Peugeot Boxer y Citroën Jumper cuentan con una garantía de 2 años sin límite de kilometraje, lo que brinda a los usuarios la tranquilidad de estar respaldados por un servicio posventa sólido y confiable. Esta cobertura integral está pensada para acompañar a los profesionales en el uso intensivo de sus vehículos, sin restricciones por la cantidad de kilómetros recorridos.

Además, los Servicios de Mantenimiento se realizan cada 20.000 kilómetros o 1 año, lo que contribuye a una mayor eficiencia operativa y menores costos de mantenimiento. Esta frecuencia extendida permite optimizar el tiempo de uso del vehículo y adaptarse a las exigencias del trabajo diario, con el respaldo de la red oficial de postventa en todo el país.