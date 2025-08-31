El auto más vendido del mundo cuesta lo mismo que un departamento en Argentina

Aunque Tesla no cuenta con concesionarias oficiales en Argentina, algunos importadores particulares ofrecen sus autos en el mercado local

El mercado automotor global no deja de sorprender. En medio de una transición hacia los vehículos eléctricos y con una competencia cada vez más intensa entre gigantes de la industria, un modelo ya suena entre el público y es el Tesla Model Y, que en 2023 y 2024 se convirtió en el auto más vendido del mundo.

Su éxito no solo refleja el avance de la movilidad sustentable, sino también el creciente interés de los consumidores por los SUV compactos, un segmento en auge en todos los continentes.

¿Por qué el Tesla Model Y es el auto más vendido del mundo?

El auto Tesla Model Y logró superar a tradicionales líderes como el Toyota Corolla y la Ford F-Series, alcanzando la cima de ventas globales. Desde su lanzamiento en 2020, el vehículo eléctrico de Elon Musk marcó un antes y un después en la industria.

El secreto de su éxito radica en varios factores:

Su diseño SUV, que combina espacio y confort con un estilo moderno.

La autonomía de sus baterías, que supera a gran parte de sus competidores eléctricos;

Las constantes actualizaciones de software, que mejoran el rendimiento y la experiencia del usuario sin necesidad de cambiar de auto.

En 2024, Tesla lanzó la versión Juniper, la primera gran renovación estética del modelo. A pesar de los cambios visuales, el corazón de este vehículo sigue siendo su batería y su sistema tecnológico, aspectos que lo distinguen frente a modelos tradicionales.

¿Cuánto cuesta un auto Tesla en Argentina?

Aunque Tesla no cuenta con concesionarias oficiales en Argentina, algunos importadores particulares ofrecen sus vehículos en el mercado local. Los precios del auto Tesla Model Y varían según la versión y el equipamiento, pero en general se ubican por encima de los U$S 80.000, lo que lo transforma directamente en un lujo inaccesible para la mayoría de los consumidores argentinos.

El Tesla Model 3, el segundo eléctrico más vendido del mundo, también se consigue mediante importadores. Su valor ronda los U$S 65.000 a U$S 70.000, dependiendo de la configuración.

Estos precios están muy por encima de los vehículos de combustión interna más vendidos en el país, como la Toyota Hilux o el Fiat Cronos, que se fabrican localmente y cuentan con beneficios fiscales.

¿Qué autos acompañan a Tesla en el ranking mundial?

El listado de los 15 autos más vendidos del mundo, elaborado por Civixplorer, muestra un dominio de las marcas japonesas y estadounidenses, aunque con la presencia cada vez más fuerte de modelos chinos y coreanos.

Después del auto Tesla Model Y, aparecen:

Toyota Corolla , un clásico que se mantiene vigente gracias a sus renovaciones técnicas;

, un clásico que se mantiene vigente gracias a sus renovaciones técnicas; Toyota RAV4 , que se consolidó como el "Corolla de los SUV";

, que se consolidó como el "Corolla de los SUV"; Ford F-Series , la pick-up más exitosa de la historia, con más de 40 millones de unidades vendidas;

, la pick-up más exitosa de la historia, con más de 40 millones de unidades vendidas; Honda CR-V y Toyota Hilux, líderes indiscutidos en el segmento SUV y pick-up.

El listado también incluye al Hyundai Tucson, al BYD Song Plus (primer modelo chino en ingresar al top global), al Nissan Sylphy, al Honda Civic, y al Volkswagen Polo, entre otros.

¿Qué lugar ocupa el auto Tesla Model 3 en el ranking?

Además del éxito del Model Y, el auto Tesla Model 3 también figura en el ranking global, consolidándose como el segundo eléctrico más vendido. Este sedán fue lanzado en 2017 y marcó un hito en la historia de la movilidad eléctrica.

De hecho, la revista The Economist lo ubicó a la altura de modelos históricos como el Ford T o el Volkswagen Escarabajo, porque abrió el camino hacia la masificación de los autos eléctricos.

El Model 3 es más accesible que el Model Y, pero conserva la esencia tecnológica y sustentable de Tesla, con un diseño minimalista y un alto nivel de eficiencia energética.

¿Tesla puede mantener el liderazgo en el mercado automotor?

El desafío para la compañía de Elon Musk es mantener la cima en un mercado cada vez más competitivo. Marcas tradicionales como Toyota, Volkswagen, Hyundai y General Motors están invirtiendo miles de millones de dólares en electrificación, mientras que los fabricantes chinos como BYD se expanden rápidamente con modelos más económicos.

Sin embargo y por ahora, Tesla conserva una ventaja tecnológica y de marca que lo mantiene en la cima. Sus autos mantienen un ecosistema de carga rápida, la autonomía de sus baterías y la actualización permanente de software lo diferencian de su competencia.