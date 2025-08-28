La alemana volverá a comercializar en la región un auto que dejó huella en el país y que es de los más vendidos del mundo. Los próximos pasos confirmados

Algunos autos dejan su sello en el mercado automotor, no solo entre quienes tuvieron la posibilidad de comprarlo, sino también, entre quienes lo desearon o simplemente lo vieron pasar y se deleitaron con sus líneas.

Uno de esos modelos es el Volkswagen Golf, un auto con más de 40 años de historia, tan popular como exclusivo, que sigue siendo un éxito en el mundo.

En la Argentina, este modelo tuvo diferentes épocas, y si bien es un auto de marca masiva, se caracteriza por tener ese halo de premium (por su equipamiento y mecánica compartida con Audi) y por eso su precio, también siempre ha sido elevado.

La noticia ahora es que, el último Golf GTi, el más deportivo fabricado en Alemania, está volviendo a la región, y la gran incógnita es si Argentina será parte de los países donde el modelo vuelva a estar a la venta.

El Golf GTi de última generación

A partir de septiembre, el Golf desembarcará en la región con más potencia, tecnología y un completo paquete de seguridad y confort. Hace pocos meses, se vio en Campos do Jordão, en Brasil, cuando se probaba.

Con un largo de 4,28 metros, una distancia entre ejes de 2,63 metros y un peso bruto de 1.950 kg, el modelo equilibra rendimiento y funcionalidad, como siempre lo hizo en su historia.

El Volkswagen GTi, un auto valorado en todo el mundo, y esperado en Argentina.

En diseño, el GTI 2026 tiene las mismas líneas de todas las generaciones, con pequeños cambios externos, pero siempre conservando la esencia.

Cuenta con llantas de 18 pulgadas y frenos de disco en color rojo; sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera multifunción, ajuste automático de luces de carretera, faros LED completos y una franja iluminada en la parrilla que integra el logo retroiluminado de la marca.

Por dentro, tiene inserciones en gris carbono y acabados suaves al tacto, junto con climatizador digital de tres zonas, asientos delanteros calefactables, panel de instrumentos digital de 10,2 pulgadas (Digital Cockpit Pro) y sistema multimedia MIB3 de 12,9 pulgadas. Tiene conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de un cargador inductivo para smartphones.

El sistema de sonido Harman Kardon, con 480 vatios, nueve altavoces y un subwoofer, completa una experiencia inmersiva junto a la iluminación ambiental LED en 30 colores y el techo panorámico eléctrico.

El volante multifunción de cuero calefactable con levas, los retrovisores exteriores con memoria y calefacción, y el tapizado en tela a cuadros «Scale Paper» mantienen la identidad histórica del GTI.

Motor y seguridad del Golf

Cuenta con un motor naftero 2.0 Turbo 370 TSI con 245 CV. El propulsor está asociado a la clásica transmisión automática DSG de doble embrague y siete velocidades, lo que le permite alcanzar los 100 km/h en apenas 6,1 segundos.

La lista de equipamiento se completa con freno de estacionamiento electromecánico, sistema Start-Stop con regeneración de energía, suspensión trasera multibrazo, modos de conducción configurables, puertos USB-C, entre otros.

En seguridad, tiene seis airbags, control de crucero adaptativo (ACC), frenado autónomo de emergencia con monitoreo de peatones y ciclistas, control electrónico de estabilidad (ESC) con asistencia en pendientes y bloqueo de diferencial XDS.

¿Llegará a Argentina?

El Volkswagen Golf GTI 2026 arriba a la región en septiembre, con el objetivo de mantener vivo el legado de ser un deportivo con alta performance y calidad.

La realidad es otra, en un mercado con más jugadores, y con los SUV como los líderes en ventas. Pero está listo para volver.

En Argentina, se vendió hasta la séptima generación que se fabricaba en México, pero luego la marca decidió concentrar su fabricación en Wolfsburg, Alemania.

Hay muchas expectativas por su llegada, y si bien no se confirmó, algunos indicios y acercamientos de la marca al modelo, dan a entender que está en análisis.

La historia del Golf

El 29 de marzo de 1974 el Golf comenzó a fabricarse en Wolfsburg y un mes después llegó a los concesionarios.

En solo 31 meses alcanzó el millón de unidades en ventas; 6,9 millones en total de la primera generación. El 25 de junio de 2002 salió de la fábrica de Wolfsburg la unidad 21.517.415 del Golf, que superaba al Escarabajo y se convertía en el Volkswagen de mayor producción de la historia.

En cuanto a su denominación, uno de los nombres que se barajaron para el Golf fue Blizzard. La elección final siempre se ha asociado al deporte y más tras el uso de la pelota de golf en el pomo de cambios del GTI y de las campañas de publicidad. Pero su origen real también procede de la corriente del Golfo, manteniendo la tradición de nombrar coches de la marca con nombres de vientos.

Por otro, Hans-Joachim Zimmermann, ex jefe de compras de Volkswagen de 1965 a 1995, también ha revelado en alguna ocasión que se inspiraron en un caballo llamado Golf, cuya imagen era sinónimo de «clase superior, elegancia y fiabilidad».

A lo largo de los años, Volkswagen Golf ha sido testigo de numerosas innovaciones tecnológicas y de diseño. Desde su primera generación, que introdujo el concepto de tracción delantera y motor en línea, hasta la octava generación con sistemas híbridos y digitales avanzados, cada modelo ha reflejado los avances y tendencias de su época.