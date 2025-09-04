Estas son las las 10 SUV más vendidas en Argentina en 2025

El segmento es uno de los que más viene creciendo en el mercado automotor local. Conocé todos los detalles en la siguiente nota

Las SUV se consolidaron como las grandes protagonistas del mercado automotor argentino. De acuerdo con datos de ACARA (Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina), en los primeros ocho meses de 2025 este tipo de vehículos volvió a ser el segmento con mayor crecimiento, en un mercado que ya acumula una suba del 31,7% frente al mismo período de 2024.

En agosto se patentaron 54.664 unidades en total, lo que significó una baja del 13% frente a julio. Aun así, el saldo del año sigue siendo ampliamente positivo y muestra que las SUV son las preferidas de los compradores argentinos.

Ranking anual: las 10 SUV más vendidas en Argentina en 2025

Toyota Corolla Cross – 14.165 unidades Chevrolet Tracker – 12.806 Volkswagen Taos – 11.383 Peugeot 2008 – 11.341 Ford Territory – 8.430 Volkswagen T-Cross – 8.100 Jeep Compass – 7.749 Jeep Renegade – 7.355 Toyota SW4 – 4.512 Nissan Kicks – 3.790

La fuerte presencia de Toyota con la Corolla Cross y la SW4 refleja la estrategia de la marca japonesa de combinar volumen con un modelo de producción nacional de alto valor agregado.

Chevrolet, con Tracker, sostiene su buen momento en el segmento compacto, mientras que Volkswagen sorprende con el repunte del Taos, que se ubicó en el tercer lugar del ranking.