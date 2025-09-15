Las ventas de autos crecen y la financiación es clave para cerrar operaciones. Estos son los modelos que se pueden comprar a largo plazo sin interés

Las ventas de autos vienen creciendo todos los meses, y los préstamos de las automotrices se volvieron clave para cerrar las operaciones.

Con tasas de interés 0%, y plazos que van de 12 a 18 meses, muchos consumidores encontraron que, comprar un 0km, se volvió más accesible en este escenario.

Sin embargo, los cambios económicos de los últimos meses alteraron algunos negocios y las opciones serán cada vez más restringidas.

Repasamos las opciones de septiembre para adquirir vehículos con financiamiento a tasa 0 por ciento.

Los préstamos de Renault

Renault Argentina presentó la quinta edición de los Renault Days, con una financiación a tasa 0% (TNA), disponible tanto para la gama E-Tech 100% eléctrica, integrada por Megane, Kangoo y Kwid.

Kwid es el auto más barato y se puede financiar a tasa 0 por ciento.

También tiene propuestas para una selección de vehículos térmicos, entre los que se destacan Kwid, Logan, Kardian y Kangoo Express que es la versión furgón de este modelo.

Las opciones son:

Megane E-Tech 100% eléctrico : hasta $20.000.000 en 18 cuotas.

Kangoo E-Tech 100% eléctrica: hasta $20.000.000 en 24 cuotas.

Kwid: hasta $10.000.000 en 12 meses.

Logan: hasta $13.000.000 en 18 meses.

Kardian: hasta $13.000.000 en 12 meses.

Kangoo Express (furgón): hasta $12.000.000 en 18 meses.

Mediante el Renault Store (e-commerce), la plataforma de e-commerce de Renault Argentina, se pueden comprar, en 12 cuotas y tasas 0%, los siguientes modelos:

Kwid: hasta $12.000.000

Kardian: hasta $15.000.000

Las marcas de Stellantis

Las marcas del grupo tienen diferentes opciones.

Peugeot: la propuesta incluye la financiación con Tasa Express, disponible para todos los modelos de la marca, que permite financiar hasta $12.000.000 con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 0% a 12 meses.

Citroën: dentro de estas opciones, se destaca la Tasa Express, que permite financiar hasta $12.000.000 a una TNA del 0% a 12 meses, disponible para toda la gama, y que en el caso del Citroën Berlingo asciende a $15.000.000.

Fiat: presenta una campaña de financiación exclusiva con préstamos con Tasa Fija a 12 meses con TNA 0% hasta $10.000.000. La propuesta alcanza a la gama completa de modelos, con alternativas que pueden cubrir hasta el 80% del precio del vehículo. En cuanto a la nueva pick-up Fiat Titano, tiene una línea con Tasa Fija 0% a 12 meses por hasta $20.000.000

Jeep: presenta nuevas alternativas de financiación que acompañan a toda la gama de la marca, con planes pensados para facilitar el acceso a sus modelos más representativos. Entre las opciones destacadas, se ofrece una tasa fija 0% a 12 meses por hasta $10.000.000 para los modelos Renegade, Compass y Commander en todas sus versiones.

RAM presenta nuevas condiciones exclusivas de financiación para que más clientes puedan acceder a la pick-up mediana de la marca. Se ofrece una tasa fija 0% a 12 meses por hasta $10.000.000 para el modelo Rampage en todas sus versiones.