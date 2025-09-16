Plan Mi Moto 2025: cómo acceder a la financiación oficial en cuotas fijas

Algunas marcas de motos tienen propuestas para comprar una unidad 0km con el precio financiado. Te contamos las opciones de septiembre

Las ventas de motos registran un crecimiento de casi 40 por ciento en lo que va del año, con dos factores importantes que acompañan la tendencia: la llegada de muchos modelos importados de china; y el incremento de los segmentos de mayores cilindradas.

Según datos de la división de motos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA- en los ocho meses acumulados del año se patentaron 415.237 unidades, esto es un 38,9% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 298.934 vehículos.

En este contexto, las marcas líderes son Honda, Gilera y Motomel, mientras que Honda Wave, Gilera Smash y Keller KN-110 son las más vendidas.

Por otro lado, muchas marcas acompañan las ventas con opciones de financiamiento en cuotas sin interés, o las respaldan con préstamos de entidades bancarias que ayudan a llegar a una unidad, como el caso de las opciones del Banco Nación. Repasamos algunas alternativas oficiales para poder comprar una moto.

Créditos del Banco Nación

El Banco Nación permite financiar la compra de motos en cuotas directamente desde el concesionario, accediendo a diferentes unidades, con un trámite 100 por ciento on line. Es oficial y ofrece diferentes modelos y marcas, según el punto de venta. Se hace solo con DNI.

La Gilera Smash se puede financiar en cuotas sin interés.

Las opciones varían según los modelos y marcas.

Zanella ZB 110 RT: $1.891.150

Cuenta con un motor monocilíndrico OHC de 107 cm3, con transmisión semiautomática y arranque eléctrico y por patada. Tiene luces led, batería de gel de libre mantenimiento, freno delantero de disco, llantas de aleación y puerto USB.

En este caso, ofrece 24 cuotas fijas de $105.567,93; o desde 36 cuotas fijas de $121.891,45, con préstamos del BNA 100% digital.

Gilera Smash Full 110: $1.989.250

Es otra de las motos más vendidas. Sale $1.989.250. Tiene una transmisión manual de 4 velocidades y frenos de disco delanteros y de tambor traseros.

Se puede financiar en 24 cuotas fijas de $111.044 o desde 36 cuotas fijas de $128.214 con Préstamos BNA 100% digital.

Corven Energy 110 RT: $1.848.999

Se ofrece en 24 cuotas fijas de $103.214 o desde 36 cuotas fijas de $119.174

Cuenta con un motor monocilíndrico de 4T refrigerado por aire 110cc, con avance electrónico, arranque eléctrico, pedal de arranque, transmisión 4 velocidades, freno delantero tambor

KYMCO i-One X: $5.700.000

En 24 cuotas fijas de $318.185 o desde 36 cuotas fijas de $367.385.

Es un scooter eléctrico compacto y ligero, ideal para la congestión urbana. Con un motor de 2 kW integrado en el buje de la rueda trasera, este modelo garantiza una excelente maniobrabilidad y espacio interno optimizado, permitiendo guardar un casco demi-jet bajo el asiento.

Tiene una potencia: 7,2 kW a 6.500 rpm (nominal) 7,6 kW a 9.000 rpm (pico) Motor: Central Alimentación: Bateria Litio Arranque: Eléctrico Transmisión: Automática Freno delantero disco trasero disco.

HONDA CB 350 H´ness: $9.900.000

El diseño toma inspiración en la tradición CB, con una silueta elegante y detalles cromados que realzan su presencia. Su estilo retro-moderno combina componentes actuales con una estética clásica, logrando un equilibrio único entre lo atemporal y lo contemporáneo. Es una moto que no pasa desapercibida, pensada para quienes disfrutan cada kilómetro con estilo propio.

Cuenta con un motor 348,4 cc, 4 tiempos, 2 válvulas, monocilíndrico, OHC y refrigerado por aire. Tiene sistema de inyección programada de combustible, arranque eléctrico, capacidad del tanque de 15 litros y transmisión por Cadena, con caja de 5 velocidades.

Se ofrece con 24 cuotas fijas de $557.662 o desde 36 cuotas fijas de $643.891 con Préstamos BNA o 100% digital, para cliente o no cliente.