Con ventas que crecieron casi 40% en el año, las motos de baja cilindrada y precios accesibles; y las chinas, ganan protagonismo. Las referentes

Las motos se convirtieron en vehículos de uso diario en las calles de la ciudad, y las ventas crecen junto a la llegada de nuevas marcas, modelos, y segmentos que se instalan para diferentes tipos de usos.

Entre las líderes se encuentran las de 110 cc, la mayoría de precios accesibles, de entrega inmediata, de fácil uso y bajo costo de mantenimiento.

También fueron creciendo, en los últimos tiempos, algunas propuestas que llegan a los 250 cc, que llegaron de manos de marcas chinas, con valores bajos; y de las marcas líderes que diversificaron su portfolio.

En general, los segmentos más populares tienen en común que la oferta está siempre al día, porque también son motos que ensamblan en Argentina, y eso las hace más accesibles.

Motos con entrega inmediata

Entre las motos más vendidas del mercado se encuentran las motocicletas, con más de 400.000 patentamientos; luego están los scooters, con casi 10.000.

En cuanto a los modelos, Honda Wave, Gilera Smash y Keller KN-110 lideran las operaciones.

Honda Wave es la moto más vendida del segmento chico.

En el caso de la Gilera Smash tiene un valor desde $1.700.000 hasta $2.000.100 la full; mientras que la Keller KN-110 sale entre $1.400.000 y 1.500.000 pesos.

La Honda Wave es la más cara del segmento de las chicas, con un valor de $3.294.200 y $3.865.000 la versión full. Sin embargo, es la de mejor calidad del segmento y líder histórica.

Otros modelos con mayor cilindrada que también tienen alta demanda son la Motomel S2 150, a $2.190.000; y la Honda GLH 150, a $4.421.000.

La Zanella ZB 110 y la Corven 110 también forman parte del segmento de motos de alta demanda, con precios que rondan los 2 millones de pesos.

Cuántas motos se vendieron en 2025

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de unidades patentadas durante agosto de 2025 fue de 54.560 motovehículos, esto es una baja interanual del 0,5% ya que en agosto de 2024 se habían registrado 54.833 unidades. Si la comparación es contra el pasado mes se observa una baja del 0,1%, ya que en julio de este año se habían registrado 54.599 unidades.

De esta forma, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 415.237 unidades, esto es un 38,9% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 298.934 vehículos.

En cuanto a la participación, se observan dos cambios con respecto a julio en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 10.378 unidades, seguida por Gilera con 7.300, que llegó a estar cuarta en marzo, y por Motomel, que con 7.137, desciende una posición. En el cuarto puesto está ahora Keller que con 4.808 escala un lugar y deja a Zanella que con 4.737, retrocede una posición con respecto a julio y cierra el top five.

También se observan cambios en cuanto al modelo más patentado y la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, con 5.327 unidades, retomó la cima por primera vez en el año y dejó a la Gilera Smash, con 5.121 segunda. Se mantiene en el tercer escalón, la Keller KN 110-8, con 4.153, lo que hizo que la Motomel B110, con 3.614 continúe en el cuarto puesto. Otra novedad fue el ingreso al top five de la Mondial LD 110 Max, con 1.815 unidades, superando a la Corven Energy 110 by Corven, con 1.723 unidades, que quedó en el sexto lugar en agosto.