Volvió la Honda Transalp: cómo es y cuánto sale la icónica moto que nació en los '90

Se presentó uno de los modelos más representativos del segmento Adventure Touring de media-alta cilindrada, con capacidades on-off road. Los detalles

Bajo el lema "Donde cada camino se convierte en historia", Honda presentó la nueva Transalp, una moto que marcó un hito en la historia de la japonesa en el país y en el mundo.

La nueva XL750 Transalp revive ahora con una versión completamente renovada, adaptada a las exigencias del segmento Adventure Touring de media-alta cilindrada y con auténticas capacidades On/Off road, combinadas en una moto diseñada para quienes disfrutan de un manejo mixto.

Transalp significa "Atravesar los Alpes", y es una moto para vivir en libertad y en la aventura, sin descuidar la comodidad y el confort.

Su nacimiento fue en 1998, pero llegó a la Argentina en 2000. Luego hubo un restyling en 2008 y se discontinuó, hasta la llegada del nuevo modelo en 2025, salteando la generación 2023.

Detalles de la nueva Honda Transalp

La Transalp muestra un diseño aventurero y resistente, con líneas robustas. Se posiciona como una de las opciones más orientadas al uso off-road dentro del line-up adventure de Honda, complementando a la NC750X y conectando naturalmente con el espíritu de la Africa Twin.

Equipada con un motor bicilíndrico Unicam de 755 cc, 92 CV y 75 Nm de torque, cuenta con inyección electrónica y refrigeración líquida, asociado a una transmisión de 6 marchas con embrague asistido y anti-rebote, ofrece un desempeño suave y confiable en cualquier terreno.

La nueva Transalp se posiciona como un referente del segmento on-off.

El acelerador electrónico ofrece cinco modos de conducción -Sport, Standard, Rain, Gravel y User- que permiten adaptar el comportamiento de la moto a diferentes condiciones de terreno. El HSTC (Honda Selectable Torque Control) con 5 niveles, desconectable, junto al sistema ABS de doble canal, aseguran máximo control y seguridad en cada maniobra.

El tanque de 16,9 litros brinda autonomía para largas travesías. Se calcula que puede recorrer unos 390 kilómetros en condiciones mixtas.

Tiene un parabrisas fabricado en Durabio, con materiales sostenibles, y el tablero TFT de 5 pulgadas, con una lectura clara y precisa de la información incluso en condiciones de luz exigentes.

Su doble faro proyector LED, inspirado en la Africa Twin, garantiza una buena visibilidad nocturna. La suspensión delantera está compuesta por una horquilla invertida Showa SFF-CA con 200 mm de recorrido. El sistema de frenos incluye doble disco delantero de 310 mm con pinzas Nissin de dos pistones, que ofrecen gran precisión y respuesta.

La nueva Transalp volvió al mercado después de 17 años.

El chasis es diamantado de 18,3kg, con una altura del asiento de 850 mm. Tiene llantas de acero con aros de aluminio y neumáticos de 18 pulgadas atrás y de 21 adelante, para un manejo más dinámico.

Precios y posicionamiento de la nueva Transalp

La nueva moto regresa al país una vez que las trabas para importar se eliminaron del mercado. Tiene capacidades off road de la África Twin, que se ubica por encima de este modelo; y características de la NX500, que está un escalón por debajo, ambas de Honda.

Entre los rivales de otras marcas, se encuentran la CFMoto 800; Yamaha Teneré 700; Benelli TRK 702X y Voge 900, entre otras.

La nueva moto está disponible en 3 colores -Graphite Black, Ross White y Pearl Deep Mud Gray-. También hay múltiples accesorios para equiparla y personalizarla.

Se encuentra el pack Adventure, Confort, Rally, y Urban.

Tiene un precio sugerido de u$s17.500 y respaldada por una garantía de 3 años.