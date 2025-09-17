El precio de la camioneta más vendida de Argentina se desplomó en dólares: cuánto se abarató desde enero
La suba del dólar modificó el escenario económico y político de las últimas semanas, provocando un temblor que no estaba programado en la agenda de la Libertad Avanza.
Sin embargo, tras la derrota en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la situación fue cada vez peor y la cotización del dólar, principal termómetro para el día a día de los argentinos, llegó a 1.480 pesos.
Claro que el sector automotor no es ajeno a los golpes de la economía, y aun los vehículos que se fabrican en el país, están ligados directamente al dólar, por tener gran parte de sus componentes importados.
Para entender el impacto de los cambios de esta moneda, y relacionarlo con el mensaje de muchas automotrices que dicen que en los últimos meses aumentaron menos que el dólar y la inflación el precio de los 0km, tomamos como ejemplo el precio de los últimos meses de la Toyota Hilux, la camioneta de fabricación nacional más vendida del país, con mayor número de producción y más exportaciones.
Cuánto sale la Toyota Hilux en septiembre 2025
Para comparar los precios de la camioneta, tomamos los dos extremos: la cabina doble con caja manual y tracción 4x2, llamada DX, y la GR-Sport 4x4 AT, que es la tope de gama.
En el caso de la versión base, en septiembre, tiene un precio de $45.294.000, el cual con un dólar de $1.475 (promedio según cambios del día) alcanza un precio de u$s30.707. Por otro lado, la full, sale $82.061.000, es decir, 55.634 dólares.
El cambio más notable se observa si se compara con el mes de enero de 2025, con un dólar oficial cotizando en 1059 pesos.
En el caso de la versión de entrada de gama, salía $38.367.000, es decir, u$s36.229; mientras que la full salía $74.120.000, es decir, 69.900 dólares.
De esta manera, se observa como, con los meses, los precios de la camioneta fueron cambiando en pesos, pero se abarataron en dólares, con una baja de casi 25% en esa moneda en los primeros 9 meses del año.