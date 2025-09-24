La marca lanzó el SUV que se posiciona por encima del Taos, con un cambio estético imponente y detalles novedosos. Versiones y precios

Volkswagen presentó anoche el cuarto lanzamiento del año. Nivus, Vento, Tera y, ahora sí, llegó el turno de Tiguan.

El SUV para el segmento D, importado de México, llegó al mercado después de un período de ausencia y con su espacio ocupado por la versión AllSpace, de 7 asientos, que por su tamaño parecía pertenecer a otro segmento.

Sin embargo, Tiguan sigue siendo la opción para elegir entre Taos y Toureg, y en esta tercera generación, cuenta con un diseño renovado, innovador, y que marca un quiebre en la estética de los modelos de la automotriz, siempre más conservadores.

Ya está a la venta en dos versiones, con el mismo motor, y diferentes niveles de equipamiento.

Detalles del SUV Tiguan

El Tiguan está construido sobre la nueva plataforma MQB Evo y producido en México. Presenta una imagen completamente renovada, más tecnología y equipamiento.

Por fuera, el diseño cambió al incorporar un frontal con una parrilla con líneas más redondeada, acompañada por un diselo panal de abejas en la parte inferrios del paragolpes, que se replica con el mismo detalle en la parte de atrás, formando un todo en la estética.

El Tiguan ilumina el diseño del logo.

Si bien es un modelo que pertenece al segmento D, sus líneas proporcionadas no lo hacen exagerado.

Por dentro, tiene mucho confort, conectividad y espacios útiles, pensado para el uso familiar.

Versiones y precios del nuevo Tiguan

El SUV Tiguan llega al país en dos variantes: "Life" y "R-Line", ambas equipadas con motor 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, asociado a una transmisión DSG de 7 velocidades y tracción delantera

Volkswagen Tiguan Life

Esta versión, que es la más accesible, cuenta con llantas de aleación de de 18", faros principales LED y manijas de puertas iluminadas, sumado a los faros traseros LED con un diseño vanguardista y estilizado y portón trasero de baúl con apertura y cierre eléctrico.

Por dentro tiene volante multifunción calefaccionable revestido en cuero con levas, asientos con tapizado de cuero sintético, cockpit con insertos "Life", un nuevo tablero digital llamado "Digital Cockpit Pro", un nuevo sistema multimedia de 12.9" semiflotante, conectividad sin cables "App Connect", sistema de estacionamiento autónomo inteligente con cámara y sensores de estacionamiento, cargador inalámbrico para smartphone, climatizador de 3 zonas con panel de mando del climatizador trasero, sistema de arranque y cierre sin llave, iluminación periférica de cortesía desde retrovisor.

En tecnología, cuenta con un nuevo sistema central de infotainment, con una pantalla de 12.9 pulgadas, complementada por un selector de funciones ubicado en la consola central para un fácil ajuste del volumen.

En seguridad, agrega freno electromecánico con función "auto hold" y asistencia para arranque en pendientes, airbags para conductor y acompañante, airbags de cortina para pasajeros delanteros y traseros y airbags laterales de cabeza delanteros.

Entre los asistentes al manejo se destaca el Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas, asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos "Lane Assist y Traffic Jam Assist", control de velocidad crucero adaptativo y sistema de asistencia para luz de carretera "Light Assist".

Volkswagen Tiguan R-Line

Es el más deportivo, con llantas de aleación de 19", manijas de puerta iluminadas y por primera vez, los nuevos logos delanteros y traseros iluminados con animación. Faros principales IQ Light con distribución variable de luz y luz de curva dinámica, faros traseros LED con función de luz animadas y luz de giro dinámica, apertura y cierre del portón trasero eléctrico con pedal virtual "easy close".

En su interior cuenta con techo panorámico, tapizados en cuero perforado. Las butacas delanteras tienen regulación eléctrica con memoria y están equipados con ventilación, calefacción y masajes con 10 funciones. El cockpit con insertos "R-Line" retroiluminados, "Head-up Display" que proyecta información del tablero en el parabrisas, molduras R-Line en zócalo de puertas delanteras de ingreso al habitáculo, pedalera con apliques símil aluminio y consola central "R-Line".

En términos de tecnología, el nuevo sistema central infotainment agrega un selector de modo de conducción, junto con las nuevas atmósferas disponibles.

Las atmósferas combinan iluminación ambiental sincronizada y configuraciones de audio para un resultado armonioso de vista y sonido. Están disponibles hasta cinco atmósferas preestablecidas, así como una selección personalizada.

Cuenta con sistema de cámara de retroceso y sistema de cámara frontal sumado a dos cámaras laterales "Area View" y una nueva pantalla multimedia de 15" semiflotante e iluminación ambiental con opción de 30 colores y moldura de panel de instrumentos retroiluminada.

En términos de seguridad suma Emergency Assist y el nuevo Dynamic Light Assist, el sistema de asistencia para luz de carretera con Matrix Beam múltiple.

Precio del nuevo SUV

Nuevo Volkswagen Tiguan Life: $70.663.800.-

Nuevo Volkswagen Tiguan R-Line: $74.374.650.-

Los colores en el Nuevo Tiguan se ofrecen en seis diferentes opciones que fueron estrictamente seleccionados para el modelo ofreciendo dos nuevos colores llamados "Azul Pacífico" y "Blanco Marfil" y complementando la oferta con los colores "Blanco Puro", "Negro Profundo", "Gris Pirita" y "Gris Platino".

Se ofrece con los primeros tres servicios de mantenimiento 100% bonificados