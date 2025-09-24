En medio de la ola de autos chinos, una histórica se relanza en el país con una apuesta 100 por ciento eléctrica, premiada por seguridad y calidad

En el marco de su expansión en América Latina, Geely anunció una nueva etapa en la Argentina.

Geely, que actualmente es la tercera automotriz del mundo en vehículos de nueva energía - híbridos, phv, eléctricos-, desplegará una estrategia centrada en diferentes puntos claves para el desarrollo del mercado argentino durante los próximos años.

La comercialización comenzará en la segunda quincena de octubre de manos de Autos Sustentables del Sur, el nuevo representante oficial en el país.

En cuanto a los modelos comercializados, el primero será el Geely EX5, del que ingresarán 500 unidades hasta diciembre de 2025.

El Geely EX5, el SUV 100% eléctrico.

El EX5 es un producto insignia de la marca a nivel global y fue multipremiado en Europa con 5 estrellas en seguridad en NCAP Y ANCAP. Fue lanzado en agosto último por la marca en Brasil como el primer modelo 100% eléctrico de Geely en el país vecino.

El Geely EX5 cuenta con un sistema de propulsión eléctrico inteligente compacto, de 79,8 kg y 11 en 1, con un volumen de 0,079 m³. Ofrece 218 CV, 320 Nm de torque y una eficiencia energética del 90 %, lo que establece un nuevo estándar para los vehículos eléctricos.

El nuevo Geely llegará al mercado como el primer modelo de la marca.

El auto acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos, alcanza una velocidad máxima de 180 km/h y ofrece los modos de conducción Eco, Normal y Sport. Alimentado por la batería LFP Short Blade de Geely, alcanza una autonomía de 413 km (certificación INMETRO) y una eficiencia regenerativa del 94,18 % con cuatro niveles de regeneración.

El Geely EX5 tendrá garantía oficial de fábrica por 3 años o 100.000 km, lo que ocurra primero. La garantía es transferible, de manera que se mantiene vigente ante un cambio de dueño. Para el 2026, la garantía oficial se extenderá a 5 años, tanto para los modelos nuevos como para los vendidos en 2025.

Expansión a todo el país

La llegada del Geely EX5 marca el inicio de una etapa de consolidación del gigante chino en Argentina. En esta primera etapa, ya cuenta con una red de 11 concesionarias localizadas en CABA (Nuñez), Provincia de Buenos Aires (Hudson, Balcarce y Avellaneda), Tierra Del Fuego, San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Chaco y Entre Ríos.

En todos los casos, las concesionarias brindarán servicio de posventa siguiendo los estándares de calidad de la marca y la cobertura de repuestos oficiales con disponibilidad inmediata.

El nuevo SUV tiene una gran autonomía.

"2026 será el año de la expansión de Geely en Argentina. Ahora iniciamos el camino con el EX5 pero ya tenemos planificado para 2026 el ingreso de nuevos modelos de combustión, híbridos y eléctricos como el Coolray Lite, Monjaro y Radar, para dar soluciones de movilidad en distintos segmentos del mercado argentino", explicó Azamendia.

Geely Auto Group es un fabricante de automóviles con sede en Hangzhou, China. Fundado en 1997 como una unidad subsidiaria de Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), el grupo gestiona varias marcas líderes, entre las que se incluyen Geely Auto, y Zeekr. En 2024, las marcas gestionadas por Geely Auto Group vendieron más de 2,17 millones de unidades, lo que supone un aumento interanual del 32 por ciento.

