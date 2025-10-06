Después de un mes récord para la venta de usados, estos son los autos, camionetas y SUV más buscados y con buen valor de reventa para comprar

La venta de autos usados tuvo en septiembre el mejor mes de la historia, con 171.364 vehículos usados transferidos, un 5,45% más que en igual mes de 2024, cuando se comercializaron 162.515 unidades.

Con este resultado, en los primeros nueve meses del año se sumaron 1.436.656 unidades, un aumento del 13,84% con respecto a igual período de 2024.

En este escenario, los modelos más vendidos del año registraron también una importante suba, y se consolidaron algunos modelos como líderes, entre ellos autos de pasajeros, camionetas y SUV.

Si bien cada mes aparecen diferentes oportunidades, hace tiempo se consolidaron varias propuestas "fijas", y se recomiendan por ser las más buscadas, tener fácil y rápida salida en el mercado y mantener su valor de reventa.

10 autos usados más vendidos y recomendados

Entre los modelos más vendidos de septiembre, el Volkswagen Gol mantiene el liderazgo. Luego, aparecen camionetas, autos discontinuados en su versión 0km, y algunos históricos, inamovibles.

Volkswagen Gol y Trend: se vendieron 9.313 unidades el mes pasado, manteniendo su lugar de número uno. Dejó de venderse en Argentina en 2021, cuando lo reemplazó el Polo, un auto que hoy tiene un valor más elevado y no llega a consolidarse en el primer lugar, pero está entre los 10 0km más vendidos. Ahora VW lanzó el SUV Tera, como vehículo más barato de la marca, buscando revivir el éxito del Gol.

Toyota Hilux: se vencieron 6.292 unidades en septiembre. Es la camioneta usada y 0km más vendida, de fabricación nacional. Avalada por la marca Toyota, es uno de los modelos que más conserva su valor de reventa.

Chevrolet Corsa y Classic: se vendieron 4.843 unidades. Son dos versiones, hatch y sedán, que se discontinuaron hace tiempo, pero tienen precios muy accesibles en el mercado de los usados. Se reemplazaron por el Onix y el Onix Plus.

Ford Ranger: se vendieron 4.633 unidades. Es otra de las camionetas más vendidas en el segmento de las 0km. Este modelo conserva también su valor de reventa, aunque a diferencia de Hilux, sus diferentes versiones fueron cambiando más la estética con el cambio de generación, y así se nota más la evolución del modelo y puede desvalorizarse más.

Volkswagen Amarok: se vendieron 4.602 unidades usadas el mes pasado, cuando fue la tercera camioneta 0km más vendida. Es también un modelo usado muy buscado donde, el paso de los años, no se nota mucho, y por eso se mantiene su valor. Con la nueva generación que llegará a fines de 2026 se espera un gran salto de estética.

Ford EcoSport: se vendieron 3.620 unidades en septiembre, el único SUV del top ten y también discontinuado. Se dejó de vender hace varios años y la marca no ocupó ese segmento, sino que sumó un modelo más grande, el Territory, que también cerró el mes pasado entre los líderes.

Peugeot 208: se vendieron 3.529 unidades. Es un modelo que continúa vigente con un cambio de generación importante hace poco tiempo, y como uno de los autos más atractivos estéticamente en el segmento chico.

Toyota Corolla: se vendieron 3.379 unidades el mes pasado. Es el único sedán mediano entre los usados más vendidos, y también entre los 0km.

Fiat Palio: se vendieron 3.141 unidades usadas. Discontinuado por la marca, es uno usado accesible. Fiat lo reemplazó por el Argo, el Uno que ya no se vende, y hoy volvió el Mobi, otro modelo accesible.

Ford Fiesta: se vendieron 2.917 unidades. Otro modelo discontinuado, pertenece al segmento de los más chicos. Ford ya no vende autos de pasajeros pero sigue siendo muy buscado, igual que el Ka.

Venta de usados en crecimiento

Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor, se refirió al noveno mes del año como "el mejor septiembre desde que se tiene registro".

"Pese a las turbulencias por las que está atravesando la economía, a diferencia del mes pasado, la gente volvió a mostrar interés en la compra de un vehículo, creando un movimiento importante en las agencias del país", mencionó el directivo.

"Con precios estables y negocios con productos demandados, el mercado tenía que mostrar su fortaleza", expresó el secretario de CCA.

Sobre la venta en las provincias, Lamas destacó que el interior "es el que sigue empujando al sector".

Por último, el secretario de la CCA pronosticó que, de mantenerse los volúmenes de ventas, el año finalizará con más de 1.800.000 vehículos vendidos.