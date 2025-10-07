Con la apertura de las importaciones, las marcas retomaron los lanzamientos en el país y hay mucha oferta. Qué modelos son la puerta de entrada a cada una

La venta de autos viene creciendo en 2025 y se espera que supere las 600.000 unidades al finalizar el año, con una recuperación de todas las marcas, desde las más accesibles hasta las premium.

A estas clásicas automotrices se suman también las nuevas importadas, donde hay nuevas compañías con autos chinos, que son la novedad del mercado.

En cuanto a las más tradicionales, es decir, las que hace décadas se venden en el país, la novedad pasa por la amplitud del portfolio que ofrecen, ya que, con la apertura del mercado, volvieron a introducir en el país modelos que se habían discontinuado.

En el caso de la alta gama, las tres líderes, Audi, BMW y Mercedes Benz, completaron su oferta y hoy tienen modelos que son novedad en los mercados globales, estando al día con sus clientes. Y en este caso, iProfesional repasó desde qué precio se puede acceder a estas marcas, con un dólar oficial que está más caro en las últimas semanas y que los encarece si no tenían lo ahorros en esa moneda.

Los autos baratos de las marcas premium

El auto de entrada de gama de Audi es el A1. Es un auto del segmento A, más chico que los tradicionales hatchback B, donde la marca enfrenta rivales directos de sus competidores con el A3.

En este caso, el A1 Sportback 30 TFSI, sale u$s40.076, mientras que el A3 Sportback 1.4 TFSI 150, sale u$s45.126. En caso de querer adquirir la versión sedán del A3, el valor es de 45.661 dólares.

El Audi A1 es el más accesible de la marca, seguido por el A3.

En BMW, el modelo para competir entre los más chicos es el Serie 1, un clásico de la marca. El más accesible es el 118 Advantage 11GE 156, con un precio de u$s48.900. La versión más equipada, el M135, sale 79.900 dólares.

BMW compite en la entrada de gama con el Serie 1.

Mercedes Benz, por su parte, tiene como modelo de entrada de gama el Clase A 200, que en su versión Progressive tiene un valor de u$s56.500. El full, que es el AMG Line, sale 72.800 dólares.

Ventas de marcas de autos premium

De acuerdo con los resultados de los últimos meses, las ventas de autos crecieron más de 60%, y las premium no son ajenas.

De las tres, Mercedes Benz es líder porque también vende utilitarios livianos, considerados en el mismo registro, llegando a 5.545 patentamientos en el año, con un crecimiento de 27 por ciento.

Luego está Audi, con 2.092 ventas, y una suba de 118,4%; mientras que tercera se ubica BMW con 1.814 unidades y una suba anual de 126,8 por ciento.

Otras marcas premium con buen resultado en el año son DS con 571 unidades y una suba de 26,0%; Lexus con 246 patentamientos y una suba de 182,8 por ciento; Volvo, con 253 patentamientos y un crecimiento de 45%; y MINI con 213 ventas y un incremento de 99,1 por ciento.