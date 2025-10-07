Este es el auto híbrido más barato de Argentina: cuánto sale y cuánta plata permite ahorrar en nafta

La gran oferta de marcas asiáticas trae modelos bien equipados con precios más accesibles. Este es uno de los recién llegados con precio más conveniente

La oferta de autos chinos se multiplicó en el último tiempo en el país, y las marcas ofrecen diversos modelos para varios segmentos, aunque los accesibles son aquellos que ganan más protagonismo.

En esta categoría, uno de los recién llegados al mercado es de la marca británica MG, ahora fabricada en China, que se lanzó recientemente en la Argentina.

Se trata del auto más barato del país con motorización híbrida, que además de eso, es uno de los más eficientes en consumo de combustible, con un consumo promedio de tan solo 4 litros cada 100 kilómetros. Menos de la mitad que un auto chico naftero.

Repasamos este modelo, sus características, detalles y todo lo que se debe tener en cuenta al momento de comprar un auto con esta motorización.

MG3, el auto híbrido más barato de Argentina

El nuevo MG3 es el auto con motor híbrido más barato del país, con un precio de 23.500 dólares.

Con esta tecnología, Toyota vende el Corolla y Corolla Cross, que son líderes; y Ford la camioneta Maverick, pero están por encima de este precio. Renault también lanzó el Arkana e-Tech, con una motorización micro-híbrida, pero supera los 40 millones de pesos.

En diseño, tiene un ancho de 1.80 metros y una distancia entre ejes de 2.57 metros, ofreciendo un interior espacioso y contando con un baúl de 293 litros.

En su interior, combina asientos de tacto suave, diseño ergonómico con un panel de instrumentos digital de 7'' y una pantalla central de infoentretenimiento de 10.25''.

Además, cuenta con integración para Apple Carplay y Android Auto, botón de encendido, asientos ergonómicos y volante multifunción de ecocuero.

Motor y seguridad

En motorización, el MG3 tiene un motor Full Hybrid que puede operar en modo 100% eléctrico hasta ciertas velocidades, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones.

Su sistema auto-recargable gestiona de manera inteligente la energía, brindando una aceleración más potente y una experiencia de conducción más fluida sin necesidad de enchufes.

Está equipado con un motor de 191 Hp y un torque de 425 Nm, que acelera de 0 a 100 Km/h en 8 segundos. Este permite una conducción 100% eléctrica hasta 80 Km/h. Logra una eficiencia de 43,5 Km/L en ciudad, la mitad que la mayoría de los autos de pasajeros. La caja es de 3 velocidades

En seguridad, tiene 6 Airbags, freno de disco en las 4 ruedas, sistema ADAS: MG Pilot. Incluye asistencia de arranque en pendiente; alerta de tráfico cruzado trasero; advertencia de colisión frontal; tracción Control de estabilidad (ESP); transmisión Control crucero adaptativo; asistencia de mantenimiento en el carril; y monitoreo de presión de neumáticos.

Otros autos accesibles chinos

Dentro del segmento de vehículos de pasajeros, el mercado ofrece otros modelos por mejor precio, con motor naftero. Entre ellos se ubican el Jac S2, un SUV por u$s19.000, y el Kaiyi X3, por $31.500.000.

Además, en pocos días más el mercado abrirá paso a nuevas marcas, que prometen lanzar más vehículos con nuevos motores más eficientes, también muy accesibles.