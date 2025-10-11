RAM revela las primeras imágenes de la camioneta que fabricará en Argentina

Se trata de la Dakota, que será fabricada en la planta del grupo Stellantis, en Córdoba, y el próximo lunes se conocerá el proyecto industrial

Ram develó las primeras imágenes oficiales de la nueva Dakota, la camioneta mediana que se fabricará en la Argentina.

Por primera vez, se dieron a conocer detalles del interior de la nueva pick-up mediana de la marca, tras la presentación del prototipo Dakota Nightfall en agosto en Brasil.

La nueva camioneta será producida en la planta de Fiat, una de las marcas del grupo Stellantis, en Córdoba, y será para todo Sudamérica.

El nombre, que también se reveló durante la presentación en el país vecino, recupera la historia de la marca, reinterpretándolo bajo los pilares de fuerza, capacidad y tecnología, que representan al nuevo producto.

Detalles de la nueva Ram Dakota

La nueva Dakota es una camioneta para el segmento mediano que se suma a la familia de Ram que ya vende en el país, integrada por Rampage, 1500 y 2500, importadas de otros países.

Ahora con Dakota, la marca no solo se mete en el segmento más competitivo y de fuertes rivales, sino que lo hace con fabricación nacional, tal como sucede con los jugadores líderes del mercado.

Entre las camionetas rivales, que se producen en el país, se destacan Toyota Hilux que se fabrica en Zárate, provincia de Buenos Aires; Ford Ranger y Volkswagen Amarok, la la localidad bonaerense de Pacheco; y Fiat Titano, también del grupo Stellantis como la nueva RAM, en la provincia de Córdoba.

La nueva camioneta Ram saldrá al mercado antes de fin de año.

En estos días, con la llegada del nuevo jugador, se da por terminada la producción de la Renault Alaskan y Nissan Frontier en Santa Isabel, Córdoba, un proyecto que nació en 2018 y que llegó a su fin.

El plan de RAM

Dakota fue parte de un plan de inversión que lanzó el conglomerado de marcas que lidera Stellantis para producir una nueva familia de vehículos en Argentina, que incluyó Fiat Titano, ya a la venta, y Ram. En su momento se mencionó también un tercer producto, Peugeot Landtrek, pero nunca fue confirmado por el grupo y hoy, según rumores, se cree que no será fabricada.

Tal como sucede con la camioneta de Fiat, la de Ram se lanzará próximamente en la región, donde será exportada.

La camioneta mediana será otra competidora del segmento más fuerte del mercado.

Si bien no se dieron a conocer detalles del equipamiento, en este adelanto pueden apreciarse varios de los elementos de diseño exterior anticipados en el prototipo Nightfall.

Además, el video y las fotos permiten conocer por primera vez detalles del interior, que combina materiales de alta calidad, confort premium y un nivel de equipamiento tecnológico a la altura del ADN de la marca.

RAM reveló también los primeros detalles de la camioneta por dentro.

El lunes se revelará el proyecto industrial y se darán a conocer más detalles de la nueva camioneta que antes de fin de año estaría a la venta en el mercado.

RAM anticipa detalles del interior de Dakota.

El proyecto de Stellantis en Córdoba

El grupo desembolsó u$s385 millones para la nueva familia de vehículos. Pero el plan no solo contempla las nuevas camionetas, sino también nuevos componentes y un nuevo motor.

Entre ellos, se estableció la radicación del proveedor estratégico Suramericana en el Polo Stellantis Córdoba, un desembarco que permitirá continuar en línea con el objetivo de que los vehículos que produce Stellantis son los que más contenido nacional tienen entre las diferentes terminales automotrices, y eso hace que muchos proveedores locales estén localizados en las inmediaciones del Polo.

El objetivo es darle más competitividad a esta planta y poner en práctica todo su know-how para continuar radicando producción de vehículos en la provincia de Córdoba.