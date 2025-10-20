La nueva moto tiene una estética deportiva, compacta y ágil; ideal para quienes buscan moverse por la ciudad. Recién fue lanzada al mercado

El mercado de las motos está creciendo, y cada segmento está sumando nuevos jugadores con marcas nuevas que llegan al país.

Ahora, después de muchas novedades en el mundo de las motos trail, uno de los más activos, llegó una propuesta urbana para los amates de las motos cómodas y ágiles para la ciudad.

Se trata de la nueva scooters SYM Jet X, una propuesta pensada para el día a día, con aspecto deportivo, y con una combinación ideal entre buen precio y tamaño.

El modelo se mete de lleno en una categoría donde la oferta también crece gracias a un nuevo estilo de vida, donde la movilidad fue adoptando nuevos jugadores que reemplazan al auto.

Cómo es el nuevo modelo

La Jet X se presenta como un scooter de espíritu deportivo ideal para quienes buscan moverse por la ciudad con dinamismo.

Está equipada con un motor monocilíndrico de 4 tiempos y 4 válvulas de 169 cc, alimentado por inyección electrónica (EFI) y transmisión automática CVT, que entrega 11,8 CV de potencia a 8.000 rpm y 12,2 Nm de torque a 6.000 rpm.

Su sistema de frenos de disco delantero y trasero con CBS, junto a la suspensión trasera regulable y horquilla telescópica delantera, garantizan una conducción estable y segura.

El nuevo scooter se destaca por su agilidad para la ciudad.

Entre los principales atributos, se destaca la iluminación full LED, el tablero LCD digital, el sistema de llave Keyless, toma USB 2.0, guantera delantera y espacio bajo el asiento para un casco.

Con un peso de 140 kg y capacidad de combustible de 7,5 litros, el nuevo modelo completa su estética con líneas bien marcadas, ángulos agresivos y detalles de alto impacto visual.

Especialistas en motos

Además de sumar nuevas propuestas en el segmento de motos, en 2025, SYM dio un paso más en su compromiso con la experiencia del usuario al incorporar a los Especialistas SYM, una propuesta pensada para acompañar de manera cercana y personalizada a quienes eligen la marca.

Se trata de asesores apasionados por el mundo de los scooters, capacitados para brindar un servicio experto y ayudar a cada cliente a encontrar el modelo ideal.

A esto suma una red de 23 concesionarios distribuidos en todo el país.

"Después de su exhibición a los riders en el Travel Fest 2025, la Jet X llega oficialmente al mercado local para reafirmar el compromiso de SYM con la innovación y la experiencia de conducción. Este modelo representa el equilibrio ideal entre estilo, tecnología y agilidad urbana; pensado para quienes buscan una moto que los acompañe en el día a día con personalidad, confort y seguridad" afirmó Florencia Estévez, responsable de SYM.

SYM se encuentra dentro del grupo Taiwanés Sanyang Motors que cuenta con más de 70 años de experiencia, y es también la marca de scooters con mayor renombre en Europa por tecnología, trayectoria, garantía y calidad.

Precio de la nueva moto

La nueva moto llega con un precio de $5.490.000. Tiene garantía de 2 años o 24 000 km.

SYM ofrece financiación directa desde la terminal en todos sus concesionarios, con opciones accesibles como el plan prendario del 50% en 12 cuotas sin interés.

La moto es comercializada por el grupo La Emilia, líder con su marca Motomel. También venden Teknial, marca que contribuye a la movilidad tecno sustentable; Benelli, Suzuki y Scott.