Cuál es la moto más barata y más vendida en Argentina: precios actualizados a octubre

La moto suele ser el tipo de vehículo que más se vende en épocas en donde hay menos acceso al crédito y en donde la economía familiar está más ajustada

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) difundió los datos de septiembre de 2025 y confirmó que el sector de las motos sigue en plena expansión. En el mes se inscribieron 59.394 unidades, lo que significa un salto interanual del 44,7% respecto a septiembre de 2024. La tendencia positiva también se refleja en la comparación mensual: frente a agosto, la suba fue del 7,9%.

Uno de los aspectos más destacados es el peso de la producción local en este fenómeno. Del total patentado, 57.701 motos (97,1%) fueron fabricadas en el país, mientras que apenas 1.693 llegaron importadas.

Cuál es la moto más barata entre las 10 más vendidas en Argentina

La Mondial LD 110 Max se presenta como una de las alternativas más accesibles y funcionales dentro del segmento de las motos urbanas. Con un precio de $1.298.000 en su modelo base, se trata de una moto pensada para quienes buscan practicidad, bajo consumo y facilidad de uso, características que la convierten en una de las más elegidas por estudiantes, trabajadores y usuarios que necesitan un transporte ágil en la ciudad.

La LD 110 Max está equipada con un motor monocilíndrico de 110 cc, 4 tiempos y refrigerado por aire, que le otorga una potencia suficiente para desplazamientos urbanos sin dificultades. Su transmisión es de 4 velocidades con embrague automático, lo que facilita la conducción incluso para quienes se inician en el uso de motos. Además, destaca por su eficiencia en el consumo de combustible, con un tanque de 4 litros que permite recorridos prolongados sin necesidad de recargas frecuentes.

Mondial LD 110 Max

En cuanto a su diseño, este modelo mantiene un estilo clásico tipo "cub", con asiento amplio y cómodo tanto para el conductor como para el acompañante. Está equipada con arranque eléctrico y a patada, frenos a tambor en ambas ruedas y una suspensión adecuada para absorber las irregularidades del asfalto. Su peso liviano y dimensiones compactas facilitan la maniobrabilidad, un punto clave en el tránsito de las grandes ciudades.

Otro aspecto a resaltar es la relación precio-calidad: la Mondial LD 110 Max se ubica entre las opciones más económicas del mercado, pero sin resignar prestaciones básicas ni confiabilidad. Esto la convierte en una alternativa interesante para quienes buscan su primera moto o un vehículo secundario de bajo mantenimiento.

Estas son las 10 motos más vendidas en septiembre y sus precios

Las 10 motos más vendidas son modelos chicos, con precios que promedian los $2 millones en sus versiones más equipadas.

Honda es la más cara del segmento, con dos versiones de la Wave por encima de los $3,8 millones, pero el resto de las opciones de 110 cc sale mucho menos y van creciendo en participación, según se observa en las ventas acumuladas en el año.

En cuanto a las versiones de 150 cc del top ten, la Motomel S2 150 cc sale en promedio $2.5 millones, y la Honda XR150L, sale $5.647.000, también más cara siguiendo la política de la marca.