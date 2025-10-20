Una japonesa y dos alemanas lideran el ranking global, donde aparecen compañías de otros rubros. Además, ¿cuáles ganaron y cuáles perdieron en el año?

El valor que tiene una marca es muy importante para conocer su alcance global, el estado de salud y la capacidad de adaptación a los cambios del mercado. Por eso, desde hace 26 años, la consultora Interbrand publica un ranking anual sobre esta temática.

En la clasificación Interbrand Best Global Brands 2025, hay muchas tecnológicas entre las líderes, pero las automotrices juegan su propia pulseada, con dos de ellas en el top teng global y otras que conforman su propio ranking.

Así, después de Apple, Microsoft y Amazon, que son las ganadoras absolutas, Toyota aparece como la número uno de la industria automotriz, con un crecimiento del 2 por ciento.

Mercedes Benz y BMW completan el podio general, logrando los lugares más prestigiosos del ranking.

El top ten de marcas de autos líderes 2025

Toyota, que conserva su sexta posición general del año pasado, tiene un valor estimado por Interbrand de 74.200 millones de dólares. La número uno, Apple, llega a 470.900 millones.

Mercedes-Benz sigue segunda en la clasificación (décima en la general), con un valor de 50.100 millones de dólares, aunque con un fuerte retroceso del 15% respecto a 2024.

Mercedes Benz es una de las marcas más valiosas del mundo.

En tercer lugar se ubica BMW (decimocuarta global), que también desciende, aunque un 10%, hasta un valor de 46.800 millones de dólares.

Las 10 marcas líderes

El ranking de las 10 marcas líderes queda de la siguiente forma:

Apple 470.900 millones de dólares -4%

Microsoft 388.500 millones +10%

Amazon 319.900 millones +7%

Google 317.100 millones +9%

Samsung 90.500 millones de dólares -10%

Toyota 74.200 millones de dólares +2%

Coca-Cola 60.100 millones de dólares -2%

Instagram 57.300 millones de dólares +27%

McDonald's 53.000 millones de dólares

Mercedes-Benz 50.100 millones de dólares -15%.

Las diez marcas de autos con más valor en 2025

Tras Toyota, Mercedes y BMW, en el ranking Interbrand 2025 encontramos a Tesla en cuarto lugar, que ha sufrido una caída muy fuerte del -35% y es la marca número 25 del ranking global.

El ranking es el siguiente:

Toyota 74.200 millones de dólares +2% (6º puesto absoluto) Mercedes-Benz 50.100 millones de dólares -15% (10º puesto absoluto) BMW 46.800 millones de dólares -10% (14º puesto absoluto) Tesla 29.500 millones de dólares -35% (25º puesto absoluto) Honda 24.800 millones de dólares -7 (29º puesto absoluto) Hyundai 24.600 millones de dólares +7% (30º puesto absoluto) Audi 15.400 millones de dólares -11% (52º puesto absoluto) Ferrari 15.400 bydde dólares +17% (54º puesto absoluto) Volkswagen 15.000 millones de dólares -9% (56º puesto absoluto) Porsche 15.000 millones de dólares -14% (57º puesto absoluto)

Las marcas que más crecen

Entre las pocas marcas en crecimiento encontramos a Hyundai, sexta en el ranking de firmas de autos, con un +7%.

Por otro lado, se debe destacar a Ferrari, que es octava con un excelente +17%.

Fuera del 'top 10'.

Entre las marcas fuera del top ten, están Nissan (-33%), Kia (+5%) y BYD, situada en el puesto 90 absoluto.

También son dignas de mención aquellas marcas que fabrican autos, pero que siguen siendo famosas por otras especialidades, como el gigante de los smartphones Xiaomi, que aparece en el ranking en el puesto 81 y fabrica coches eléctricos como el SU7, o Huawei (96ª marca), otro gigante chino de la electrónica de consumo.