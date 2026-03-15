Ante la gran oferta de 0km, la marca salió a competir con una propuesta crediticia muy conveniente para los modelos más buscados. Las opciones

Kia Argentina lanzó diferentes planes de financiación para tres de sus modelos más vendidos en Argentina.

Los mismos cuentan con una tasa fija con 0% de interés, y opciones de pago a 12 y 18 meses.

Con esto, la marca busca facilitar el acceso a unidades 0km con cuotas fijas en pesos como el K3, Seltos y K2500.

Para cada uno de ellos existen diferentes montos y topes de financiación, los cuales se adaptan a cada bolsillo.

Los autos de Kia con financiación

Cada uno de los tres modelos de Kia que se podrán comprar en marzo con crédito cuentan con diferentes formas de financiación.

El K3 dispone de hasta $18.500.000 en 12 meses y $14.500.000 en 18 meses. Este modelo es un auto para el segmento chico, que se vende con silueta hatch y sedán.

El utilitario K2500 alcanza máximos de $19.000.000 y $14.500.000 respectivamente.

En tanto, Seltos lidera la propuesta con un cupo de hasta $19.500.000 en 12 cuotas y $14.500.000 en el plazo extendido.

El Kia K3 se ofrece financiado en el país.

Seltos : Hasta $19.500.000 (12 meses) y $14.500.000 (18 meses).

: Hasta $19.500.000 (12 meses) y $14.500.000 (18 meses). K2500 : Hasta $19.000.000 (12 meses) y $14.500.000 (18 meses).

: Hasta $19.000.000 (12 meses) y $14.500.000 (18 meses). K3: Hasta $18.500.000 (12 meses) y $14.500.000 (18 meses).

Tres modelos para público diferente

El objetivo de Kia es acercar estos planes de financiación a diferentes tipos de compradores.

En el caso del Kia K3, es uno de los modelos más exitosos de la marca en los últimos tiempos.

Lanzado al mercado en 2025, se ofrece en versión hatch y sedán, con una silueta deportiva y con características muy atractivas para todo tipo de público, dentro del segmento chico o mediano.

En el caso de Seltos, también fue renovado hace poco tiempo. Es un SUV compacto, con una estética muy moderna, innovadora y diferente a todos los modelos de la marca.

El K2500 es un utilitario, con una importante demanda en el mercado local.