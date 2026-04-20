La VTV es obligatoria según antigüedad y jurisdicción. Conocé cuánto cuesta hoy en Buenos Aires y qué autos deben pasar la inspección

Contar con el auto en condiciones seguras no es solo recomendable: la ley obliga a que cumpla ciertos estándares. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) evalúa el estado mecánico, identifica posibles fallas y contribuye a prevenir accidentes. Como cada provincia establece sus propias reglas, informarse sobre los plazos y requisitos es fundamental para no recibir multas.

Los autos que deben pasar la VTV en 2026

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la inspección aplica a:

Vehículos particulares con más de tres años de antigüedad o que superen 60.000 km.

Autos 0 km: la primera VTV se realiza hasta los tres años.

Si un auto no supera los 80.000 km al final de este período, la vigencia se mantiene igual.

Algunos grupos están exentos de pagar la tarifa de la VTV, aunque deben someterse a la inspección técnica. Esto incluye a jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años con ingresos equivalentes al haber mínimo, siempre que el vehículo no pague impuesto de radicación.

También alcanza a personas con discapacidad, independientemente de si el auto está adaptado. En caso de que el beneficiario posea más de un vehículo, la exención solo se aplica a uno de ellos.

En tanto, en la Provincia de Buenos Aires:

Los vehículos deben realizar la inspección desde los dos años de antigüedad o cuando superen los 60.000 kilómetros

Los autos nuevos entran en la obligación a los 24 meses de haber sido patentados.

En la Provincia de Buenos Aires, algunos vehículos y conductores tampoco no deben abonar la VTV, aunque igualmente están obligados a pasar la inspección. Entre ellos se incluyen las unidades de bomberos, los autos destinados a servicios municipales, las personas jubiladas, pensionadas o mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos, y los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Cuánto vale la VTV

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

Autos hasta 2.500 kg: $63.453,61

$63.453,61 Motocicletas: $23.858,78

Provincia de Buenos Aires (PBA):

Autos hasta 2.500 kg: $97.057,65

$97.057,65 Motocicletas: $38.823,06.

Vehículos mayores a 2.500 kg: $174.703,77

El gobierno bonaerense descarta cambios

En la Provincia de Buenos Aires, la VTV continuará operando según las normas actuales. El gobierno bonaerense confirmó que no adoptará los cambios promovidos por Nación, manteniendo así los controles técnicos obligatorios para todos los vehículos en la provincia.

Desde la cuenta oficial del sistema provincial comunicaron que "la provincia de Buenos Aires confirmó que no adherirá a las modificaciones nacionales de la VTV, manteniendo su sistema actual sin cambios en plazos ni requisitos"

En 2026, los conductores de la provincia de Buenos Aires deberán realizar la VTV únicamente en las plantas autorizadas, siguiendo el calendario establecido según la terminación de su patente.

Riesgos de circular con la VTV vencida

Con la inspección vencida, el vehículo queda en infracción desde el día siguiente del vencimiento. Un control policial puede generar multa, aunque el retraso sea mínimo. Si bien dentro de la planta no hay sanción, trasladarse con la VTV fuera de fecha representa un riesgo legal.

Qué multas te pueden aplicar por no tener la VTV al día

Ciudad de Buenos Aires:

Circular sin la verificación vigente acarrea una multa de 400 Unidades Fijas (aprox. $379.996).

Si el vehículo pasó la inspección pero no se cuenta con oblea o certificado, la multa es de 100 UF ($94.999).

Los controles son frecuentes y la infracción aplica desde el día siguiente al vencimiento.

Provincia de Buenos Aires: