La Verificación Técnica Vehicular es indispensable para circular sin sanciones. Qué es, cómo se hace, plazos, multas y consejos para no tener problemas

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio para todos los autos, camionetas y vehículos de transporte que circulan en Argentina. Su finalidad principal es garantizar que los vehículos se encuentren en condiciones óptimas de seguridad, cumplan con las normas ambientales y no representen un riesgo vial. Evitarla no solo pone en peligro a los ocupantes y al resto del tránsito, sino que también puede derivar en multas considerables y problemas legales.

Cada jurisdicción del país regula de forma propia este trámite, pero todas coinciden en su objetivo: mejorar la seguridad vial y disminuir los riesgos que implican vehículos deteriorados o mal mantenidos. Circular sin la VTV vigente puede acarrear desde multas económicas hasta la retención del vehículo por las autoridades competentes.

VTV 2026: quiénes y cuándo deben realizarla

La exigencia de la VTV varía según la provincia o ciudad donde esté radicado el vehículo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

Autos y motos particulares con más de 3 años de antigüedad.

Vehículos que hayan recorrido más de 60.000 km.

Provincia de Buenos Aires:

Todos los autos particulares, motos, camionetas y vehículos comerciales deben realizar la VTV.

deben realizar la VTV. Se asignan turnos según la terminación de la patente.

Cada grupo tiene fechas específicas para realizar la verificación.

Otros municipios y provincias también fijan sus propios calendarios y requisitos, por lo que es fundamental consultar el sitio oficial de tu jurisdicción antes de pedir turno. Al hacerlo con anticipación, evitás sanciones y te asegurás de tener tiempo para preparar el vehículo si es necesario

Qué se evalúa en la inspección

Durante la VTV, técnicos autorizados revisan múltiples componentes clave para el funcionamiento seguro del vehículo. Entre los principales puntos de control se encuentran:

Luces y señalización , para asegurar visibilidad adecuada.

, para asegurar visibilidad adecuada. Sistema de frenos , que debe responder de manera eficiente.

, que debe responder de manera eficiente. Emisiones de gases , para verificar niveles contaminantes.

, para verificar niveles contaminantes. Dirección y suspensión , que influyen en la estabilidad.

, que influyen en la estabilidad. Neumáticos y chasis , en busca de desgaste o daños.

, en busca de desgaste o daños. Elementos de seguridad, como cinturones, matafuegos y triángulos.

Superar esta evaluación no solo cumple con la ley, sino que también certifica que el vehículo está en condiciones aptas para circular.

Requisitos y documentación necesaria

Para presentarse a la VTV, normalmente se exige:

DNI vigente del titular.

Licencia de conducir habilitada.

Cédula del vehículo (verde o azul).

Comprobante de pago del seguro obligatorio.

Título de propiedad del automóvil.

Si corresponde, tarjeta de GNC en caso de vehículos con gas.

El trámite requiere turno previo, que se gestiona de forma online en la plataforma oficial correspondiente a tu jurisdicción.

Plazos y vigencia del certificado

La periodicidad con la que se debe renovar la VTV depende de diversos factores, como la antigüedad, el tipo de vehículo y el uso diario. En CABA, la primera VTV se realiza después de los tres años desde la primera patente, con renovaciones anuales para vehículos usados. Otras regiones pueden permitir renovaciones cada dos años, especialmente para autos relativamente nuevos o con bajo kilometraje.

Sanciones por no tener la VTV al día

Circular sin el certificado de VTV vigente se considera una infracción grave. Las sanciones incluyen:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

Circular sin la VTV al día puede generar una multa de hasta 400 Unidades Fijas (UF), equivalentes aproximadamente a $380.000, aunque el valor puede variar según la actualización mensual de la UF.

Provincia de Buenos Aires:

Las sanciones económicas son más amplias y dependen de la infracción y el historial del conductor. Las multas van desde 300 hasta 1.000 UF, lo que implica un rango aproximado entre $568.800 a $1.896.000

Casos de exención y beneficios

Aunque la obligación de verificar el vehículo continúa para todos, algunos grupos pueden acceder a exenciones del pago, entre ellos:

Personas con discapacidad con certificado vigente.

Vehículos municipales o destinados a bomberos u otros servicios públicos.

Jubilados o pensionados con ingresos bajos, según la normativa local.

Siempre es recomendable consultar las condiciones de exención en tu jurisdicción antes de iniciar el trámite.

Consejos para evitar multas

Para asegurarte de que la VTV se realice sin contratiempos y evitar sanciones: