Siguen siendo los modelos más buscados por los clientes, y donde la oferta más modelos presenta mes a mes. Hay modelos chicos y medianos. Los precios

El segmento de los SUV es uno de los que ha conquistado el mercado. Con una gran variedad de oferta, las marcas conjugan en esta categoría la máxima funcionalidad que puede ofrecer un vehículo, mezclando la practicidad de un auto con la comodidad de una silueta más robusta y elevada.

Esto ha llevado a las marcas a diseñar verdaderos SUV o "cross over", que le permiten competir no solo en los segmentos más clásicos, sino que hay subsegmentos: modelos que no son ni tan chicos ni tan grandes.

Entre los más vendidos del país, también hay una gran variedad, ya que se mezclan opciones de diferente tamaño, tendencia que crece porque los precios de unos y otros empiezan a "pisarse".

Repasamos los líderes marzo con los ganadores, los que más crecieron y el dinero que hay que tener para comprar uno de estos modelos.

Los 10 SUV más vendidos de marzo

De acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA-, en marzo la venta de autos tuvo un leve crecimiento comparado con el mismo mes del año anterior.

Este dato es positivo, ya que en febrero las ventas habían caído, creando incertidumbre en el sector.

En el caso de los SUV, sin embargo, de los más vendidos solo dos crecen en ventas, con varias bajas en los patentamientos según los datos acumulados del año. Repasamos los datos de los líderes.

Ford Territory: desde $48.110.210

Territory es el SUV más vendido del mes.

Se vendieron 1.380, con una suba anual de 68,4%. De origen chino, se convirtió en líder del mercado, con la particularidad de ser un SUV del segmento mediano.

Cuenta con un motor 1.8L EcoBoost con 185 CV de potencia y 320 Nm de torque, con pantalla táctil de 12,3" compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico o el motor híbrido, 1.5L GTDI naftero, con 245 CV de potencia y 545 Nm de torque, combinado con uno eléctrico.

Se ofrece en tres versiones, una de ellas con motor híbrido. Arrancan desde $48.110.210 hasta $53.032.510.

Volkswagen Tera: desde $36.755.250

Tera llegó en cuatro versiones

Se vendieron 1.251 en marzo, un gran número para un modelo muy nuevo en el mercado. Es el más chico de la marca, importado de Brasil. Cuenta con un motor 1.0L 84 cv y 170 Nm, con caja manual o 116 CV y 200 Nm con caja automática.

Son cuatro versiones, con precios que arrancan en $36.755.250 hasta $46.747.750.

Chevrolet Tracker: $39.159.900

Se vendieron 1.233 unidades, con una baja de 10,8% en el trimestre. Se fabrica en Alvear, provincia de Santa Fe. Pertenece al segmento chico. Este modelo cuenta con un motor 1.2 con caja AT.

Son cuatro versiones, con precios que van desde $39.159.900 hasta $49.058.900.

Volkswagen Taos: desde $57.511.950

Se vendieron 1.173 unidades en marzo, con una baja de 45,5%. Desde hace unos meses de importa desde México, antes, fabricado en Argentina. Es del segmento mediano. Este modelo se vende con motor TSi 1.4 L y 250 Nm.

Se ofrece en tres versiones, una de ellas