El último mes trajo una fuerte mejora en la fabricación de 0km en el país, y junto con ello, también aumentaron los envíos a otros mercados

La industria automotriz arrancó un año en medio de un panorama incierto, y las proyecciones realizadas a fines de 2025 parecían lejos de ser alcanzadas.

Así sucedió hasta febrero, con un mercado donde las ventas de 0Km tampoco acompañaron al sector, con mucha oferta y poca demanda.

Este escenario terminó de completarse con el ingreso de nuevas marcas, la mayoría chinas, que ofrecen más modelos por precios más bajos, poniendo en jaque a las marcas más tradicionales.

Finalmente, marzo trajo algo de alivio, con múmeros que empiezan a mejorar comparado con febrero y con el mismo mes del año pasado, aunque en el acumulado del trimestre todavía hay señales negativas.

Crece la fabricación de autos

Con 18 días hábiles de actividad y un promedio diario de 2.086 unidades, las terminales automotrices produjeron en marzo un total de 41.716 vehículos (automóviles y comerciales livianos).

Esta cifra representa una mejora del 40,8% respecto de febrero y un avance de 0,4% en comparación con marzo de 2025, cuando se produjeron 41.565 unidades.

En el primer trimestre las terminales produjeron 92.346 unidades, un 19,0% menos respecto del mismo período de 2025.

Mejoran las exportaciones de autos

Las exportaciones totalizaron 26.646 unidades en marzo. Esto implicó una mejora de 66,6% respecto de febrero y 9,7% más frente a marzo del año anterior.

En el acumulado de los tres primeros meses de 2026, las empresas exportaron 52.396 unidades, un 9,5% menos respecto del mismo período de 2025.

Ventas a concesionarios

Las entregas a la red de concesionarios alcanzaron las 41.453 unidades. Esto significó una mejora de 14,2% frente a febrero, aunque mostró una contracción de 13,5% respecto de marzo de 2025, cuando se habían comercializado 47.915 unidades.

En el primer trimestre se comercializaron 112.078 unidades, 12,2% menos que en los primeros tres meses de 2025.

Las proyecciones en ventas de autos

"Cerramos un primer trimestre que refleja un avance respecto del comportamiento de inicio del año. La actividad de marzo mostró señales de recuperación, alcanzando una producción de 41.716 unidades y un crecimiento intermensual del 40,8%. No obstante, los números finales del trimestre (92.346 unidades) nos sitúan un 19% por debajo del mismo período en 2025 lo que indica que para consolidar la tendencia al alza y transformar la recuperación en crecimiento sostenido, la clave es continuar trabajando en nuestra agenda de competitividad", destacó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

En este marco, el directivo explicó que "estamos trabajando con toda la cadena de valor y el Gobierno Nacional para bajar costos estructurales, optimizar procesos y hacer más eficiente la operatoria. Para que este esfuerzo rinda frutos, el compromiso debe ser total, es decir, que provincias y municipios se sumen a esta agenda de mejora de competitividad, reduciendo la carga impositiva y las tasas locales que pesan sobre el proceso productivo de toda la cadena y penalizan las exportaciones".

"No jugamos solos. El escenario internacional nos presenta un tablero complejo. Excedentes globales de producción y nuevos jugadores, imprimen una presión extra sobre nuestra actividad que se encuentra sumergida en un competitivo proceso de transición hacia nuevas energías y definiciones de nuevos proyectos. El potencial está, pero debemos reforzar el trabajo y el compromiso de cada eslabón de la cadena de valor y la articulación público-privado", concluyó Pérez Graziano.