Circular con un auto seguro no es opcional: la VTV inspecciona vehículos, detecta fallas y ayuda a prevenir accidentes en calles y rutas

Mantener el auto en condiciones óptimas va más allá de la responsabilidad del conductor: es un mandato legal. En Argentina, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) controla el estado de los vehículos, detecta desperfectos y contribuye a reducir accidentes en rutas y calles.

Cada provincia establece sus propios criterios sobre plazos, tipos de vehículos y posibles exenciones. Saber cómo funcionan las reglas locales ayuda a prevenir sanciones y manejar con tranquilidad.

VTV en CABA y Buenos Aires: cronograma de inspecciones según antigüedad del vehículo

En la Capital Federal, los vehículos particulares deben cumplir con la VTV si:

Tienen más de tres años de antigüedad o superan los 60.000 km.

o superan los Los autos cero kilómetro realizan su primera inspección con vigencia de hasta tres años.

realizan su primera inspección con vigencia de hasta Si al finalizar ese período el vehículo no supera los 80.000 km, la validez se mantiene igual.

Quiénes quedan exentos de pagar

Algunos conductores no deben abonar la tarifa, aunque sí pasar el control:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos iguales al haber mínimo, siempre que el auto no tribute impuesto de radicación.

con ingresos iguales al haber mínimo, siempre que el auto no tribute impuesto de radicación. Personas con discapacidad, sin importar si el vehículo está adaptado.

sin importar si el vehículo está adaptado. Si la persona tiene más de un vehículo, la exención aplica únicamente a uno.

En territorio bonaerense, la VTV es obligatoria desde los dos años de antigüedad de los autos. Los vehículos nuevos comienzan la inspección a los 24 meses desde su inscripción.

Quiénes quedan exentos de pagar

Aunque no abonen tarifa, ciertos vehículos y conductores deben pasar la revisión:

Vehículos de bomberos.

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con hasta dos haberes mínimos.

Titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Autos utilizados para servicios municipales.

CABA: qué documentación es obligatoria para aprobar la VTV

Circular con un vehículo seguro no es solo una obligación legal: también garantiza tu seguridad y la de otros conductores. En 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en CABA exige presentar documentación específica y contar con ciertos elementos de seguridad dentro del auto.

Para poder ser atendido en el turno de revisión, se debe presentar:

DNI vigente: Del conductor que asista a la inspección.

Del conductor que asista a la inspección. Licencia de conducir: Debe estar al día y ser compatible con el tipo de vehículo.

Debe estar al día y ser compatible con el tipo de vehículo. Cédula del vehículo: cédula Verde, si el titular es quien lleva el vehículo; cédula Azul, si quien se presenta no es el titular.

si el titular es quien lleva el vehículo; si quien se presenta no es el titular. Seguro vigente: Comprobante de la póliza obligatoria al día.

Comprobante de la póliza obligatoria al día. Constancia de turno y pago: Confirmación de la reserva y del pago previo, requisito indispensable para ser atendido.

Documentación adicional según el vehículo

Algunos casos requieren papeles extra:

Tarjeta GNC: Para vehículos con equipo de gas licuado.

Para vehículos con equipo de gas licuado. Informe de inspección anterior: Si no es la primera vez que realizas la VTV, se recomienda llevar el certificado anterior.

Elementos de seguridad dentro del auto

Para obtener la oblea de aprobado, el vehículo debe contar con:

Matafuegos: Con carga vigente y al alcance del conductor.

Con carga vigente y al alcance del conductor. Balizas portátiles

Botiquín de primeros auxilios

Si perteneces a un grupo exento de pago, como personas con discapacidad, se debe presentar el Certificado de Discapacidad original o el Símbolo Internacional de Acceso para validar el beneficio.