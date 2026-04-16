Los autos más baratos para comprar en Argentina en abril 2026
La venta de autos tuvo una leve recuperación en marzo, después de atravesar, en febrero, una caída en los patentamientos. Las ventas fueron de 48.972 0km frente a las 48.389 unidades del año pasado. Si la comparación es contra febrero, se observa una suba del 16,5% ya que en ese pasado mes se habían registrado 42.027 unidades.
Como resultado del trimestre, los números siguen siendo negativos: se patentaron 157.455 unidades, esto es un 3,1% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 162.475 vehículos, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Sin embargo, las expectativas empiezan a mejorar.
Uno de los motivos del cambio en las proyecciones tiene que ver con las bonificaciones y créditos, que hacen más accesibles algunos modelos 0km.
En este escenario, repasamos los 10 autos más baratos del mes y qué precios de base tienen para llegar al primer 0km.
Los 10 modelos más baratos del mes
Para comprar un auto 0km en abril hay que pensar en invertir desde 26 millones de pesos. Eso sale el más barato, que es el Renault Kwid, mientras que el top ten se completa con algunos modelos que llegan a 31 millones de pesos.
El ranking es el siguiente:
- Renault Kwid (naftero): $26.360.000
- JMEV Easy 3: u$s18.900
- Fiat Mobi: $27.350.000
- Hyundai HB20: $27.600.000
- JAC S2: u$s19.900
- Fiat Argo: $29.930.000
- Fiat Cronos: $31.120.000
- Citroën C3: $31.360.000
- Peugeot 208: $31.460.000
- Chevrolet Onix: $31.505.900
Entre los 10 modelos, el JMEV y Jac, pertenecen a marcas chinas, mientras que el Peugeot 208 y el Fiat Cronos son los dos fabricados en Argentina.
El resto de los modelos son importados de Brasil, mercado que gana más participación junto con el incremento de las importaciones en general.