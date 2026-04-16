Los autos más baratos para comprar en Argentina en abril 2026

Los autos más baratos del mes arrancan en 26 millones de pesos. Y son con equipamiento base. Uno 100% eléctrico se mete en el podio

La venta de autos tuvo una leve recuperación en marzo, después de atravesar, en febrero, una caída en los patentamientos. Las ventas fueron de 48.972 0km frente a las 48.389 unidades del año pasado. Si la comparación es contra febrero, se observa una suba del 16,5% ya que en ese pasado mes se habían registrado 42.027 unidades.

Como resultado del trimestre, los números siguen siendo negativos: se patentaron 157.455 unidades, esto es un 3,1% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 162.475 vehículos, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Sin embargo, las expectativas empiezan a mejorar.

Uno de los motivos del cambio en las proyecciones tiene que ver con las bonificaciones y créditos, que hacen más accesibles algunos modelos 0km.

En este escenario, repasamos los 10 autos más baratos del mes y qué precios de base tienen para llegar al primer 0km.

Los 10 modelos más baratos del mes

Para comprar un auto 0km en abril hay que pensar en invertir desde 26 millones de pesos. Eso sale el más barato, que es el Renault Kwid, mientras que el top ten se completa con algunos modelos que llegan a 31 millones de pesos.

Renault Kwid es el más barato de abril entre los autos 0km.

El ranking es el siguiente:

Renault Kwid (naftero): $26.360.000

JMEV Easy 3: u$s18.900

Fiat Mobi: $27.350.000

Hyundai HB20: $27.600.000

JAC S2: u$s19.900

Fiat Argo: $29.930.000

Fiat Cronos: $31.120.000

Citroën C3: $31.360.000

Peugeot 208: $31.460.000

Chevrolet Onix: $31.505.900

JMEV tiene el auto eléctrico más barato con esta tecnología.

Entre los 10 modelos, el JMEV y Jac, pertenecen a marcas chinas, mientras que el Peugeot 208 y el Fiat Cronos son los dos fabricados en Argentina.

El resto de los modelos son importados de Brasil, mercado que gana más participación junto con el incremento de las importaciones en general.