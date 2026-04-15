Kia lanzó un nuevo auto en Argentina, con cinco estrellas en seguridad: cómo es y cuánto sale

Ofrece tecnología avanzada, cinco estrellas en seguridad y dos configuraciones pensadas para quienes buscan confort, innovación y protección

El Kia K4 ya está en Argentina. La marca coreana oficializó el desembarco de su nuevo sedán compacto, un modelo que busca revitalizar un segmento golpeado por la preferencia de los SUV.

El lanzamiento incluye dos versiones con equipamiento diferenciado. La apuesta de Kia pasa por combinar diseño moderno, tecnología de asistencia a la conducción y calificaciones de seguridad que lo ubican entre los más seguros de su categoría.

El sedán se produce en la planta de Kia en México. Desde allí se abastece a toda la región, incluyendo mercados como Brasil, Chile y Colombia.

La fabricación en territorio mexicano le permite a la marca mantener costos competitivos. También facilita el acceso a componentes y tecnología que después se trasladan al precio final.

Cómo es el nuevo Kia K4 que se vende en Argentina

El nuevo auto que Kia venderá en Argentina: un sedán que competirá contra SUV

El Kia K4 mide 4,7 metros de largo. Su distancia entre ejes alcanza los 2,72 metros, una cifra que se traduce en espacio interior generoso tanto adelante como atrás.

El baúl ofrece 508 litros de capacidad. Es un volumen que lo posiciona por encima de varios competidores directos en el segmento de sedanes compactos.

La estética del modelo responde al concepto "Opposites United". Esta filosofía de diseño combina superficies marcadas con líneas afiladas, buscando un equilibrio entre agresividad y elegancia que rompe con la imagen más conservadora de los sedanes tradicionales.

La firma lumínica en forma de "T" es uno de los rasgos más llamativos. Aparece tanto en los faros delanteros como en las ópticas traseras, generando una identidad visual que la marca busca replicar en futuros modelos.

Según Kia, el diseño no es solo cuestión de estética. Las líneas del K4 fueron trabajadas para mejorar la aerodinámica y reducir el consumo de combustible en rutas y autopistas.

Así es por dentro el Kia K4, un nuevo modelo que se venderá en el país

Cuánto sale cada versión y qué las diferencia

El Kia K4 llega con un motor naftero 2.0 atmosférico. Entrega 150 CV de potencia y 192 Nm de torque, cifras que lo ubican en la media del segmento.

La transmisión es automática de seis marchas en ambas versiones. No hay opción manual ni caja de doble embrague en la oferta local.

La versión de acceso es la EX. Se ofrece a u$s33.000 y trae equipamiento completo : aire acondicionado automático, pantalla táctil de 8 pulgadas, cámara de retroceso y llantas de aleación de 16 pulgadas.

: aire acondicionado automático, pantalla táctil de 8 pulgadas, cámara de retroceso y llantas de aleación de 16 pulgadas. La tope de gama es la GT-Line. Su precio trepa a u$s38.000 y suma detalles deportivos : llantas de 18 pulgadas, volante deportivo, butacas con costuras contrastantes y detalles estéticos exclusivos.

Ambas versiones incluyen de serie el paquete de seguridad DriveWise. Más allá del equipamiento, la diferencia de cinco mil dólares entre una y otra apunta principalmente al diseño y a las terminaciones.

Seguridad certificada con estrellas y reconocimientos internacionales

El KIA K4 obtuvo 5 estrellas en seguridad para Latin NCAP

El Kia K4 obtuvo cinco estrellas en Latin NCAP. Es la máxima calificación posible en las pruebas de choque que realiza el organismo para América Latina y el Caribe.

El paquete DriveWise reúne sistemas electrónicos de asistencia. Entre ellos aparecen el frenado autónomo de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril, el control de crucero adaptativo y la detección de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero.

Además de las cinco estrellas locales, el modelo recibió el reconocimiento Top Safety Pick+ del Insurance Institute for Highway Safety de Estados Unidos. Es un premio que distingue a los vehículos más seguros dentro de cada categoría.

La certificación estadounidense evalúa no solo la resistencia en impactos. También mide la efectividad de los sistemas de prevención de accidentes y la calidad de las luces en distintas condiciones de manejo.

Para Kia, estos reconocimientos son clave en un mercado donde la seguridad pasó a ser un argumento de venta tan importante como el precio o el equipamiento. El K4 busca capitalizar esa tendencia con credenciales que pocos competidores pueden exhibir en simultáneo.