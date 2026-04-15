Nissan lanzó el Kait, el sucesor del Kicks Play: cómo es y cuánto sale el nuevo SUV

El SUV más chico se renovó, adoptó otro nombre, y quedó como el modelo de entrada de gama. El Kicks, que se lanzó en diciembre, ya se había "agrandado"

La japonesa Nissan ya vende en la Argentina el Kait, el SUV más chico que reemplazará al Kicks Play, nombre que quedó de forma exclusiva para denominar al modelo que se lanzó en diciembre pasado, con una silueta más grande, y sin el Play de "apellido":

De esta manera, el nuevo Kait se convierte en el modelo de acceso a la gama de SUV de Nissan, y por eso, el más accesible.

Fabricado en Brasil, este vehículo totalmente renovado, con una estética nueva, buscará competir con los jugadores más chicos, dejando al nuevo Kicks la tarea de rivalizar con los SUV que están entre el segmento B y C, y que son más caros.

En cuanto a los cambios con respecto al Kicks Play, se renovó en estética interior y exterior, aunque mantiene el motor, solo con caja CVT (ya no tiene versiones con caja manual).

El SUV Kait y su diseño

El nuevo Nissan Kait mide 4,30 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 2,62 metros de distancia entre ejes, con un baúl de 432 litros.

Se destaca por el diseño más moderno y dinámico, con un frente con ópticas separadas y faros full LED.

El Nissan Kait reemplaza al Kicks Play.

En la parte trasera, tiene líneas más geométricas, luces horizontales y una forma que lo hace más ancho y robusto.

Por dentro, el panel de instrumentos digital es de 7 pulgadas, 100% personalizable, y según la versión ofrece una pantalla multimedia de 9 pulgadas, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, además de cargador inalámbrico de 15W para celulares.

Cuenta con climatizador digital y butacas con tecnología Zero Gravity.

Motor y seguridad

El Nissan KAIT está equipado con un motor 1.6 litros, con 120 CV y 149 Nm. Está asociado a una transmisión XTRONIC CVT

Entre sus diferenciales, incorpora un motor con cadena de distribución y tiene disponible el modo SPORT de manejo.

El Kait se ofrece en las 3 versiones con caja automática.

En seguridad, cuenta con 17 asistentes que forman parte del enfoque Nissan Safety Shield, un conjunto de tecnologías diseñadas para monitorear, asistir y proteger a los ocupantes en diferentes situaciones de conducción.

Entre los principales sistemas, se destacan: Alerta de Tráfico Cruzado Trasero; Alerta de Punto Ciego con intervención; Alerta de Colisión Frontal; Alerta Inteligente de Prevención de Cambio de Carril; Frenado Autónomo de Emergencia con detección de peatones; Cámara de Visión 360° con detector de movimiento; y seis airbags de serie.

Además, según la versión, el modelo suma asistentes de frenado, tecnologías de asistencia para el mantenimiento de carril y Control de Crucero Adaptativo, contribuyendo a una conducción más segura y confiable.

Versiones y disponibilidad

El nuevo Nissan KAIT estará disponible en toda la red de concesionarios Nissan del país a durante el mes de mayo, en las siguientes versiones y precios:

Sense – $36.500.000

Advance – $41.500.000

Exclusive – $46.500.000

A través de CrediNissan, el brazo financiero de la compañía japonesa, se podrá acceder a una financiación de $24.000.000 en 24 meses, con una tasa del 0%, para las tres versiones.

Los colores que los clientes podrán elegir serán blanco , gris plata, gris oscuro, negro y rojo.