Es una pick up híbrida enchufable, con 437 CV y tracción 4x4. Forma parte de la marca china más vendida en el país. El precio, el dato más esperado

Un gran despliegue con más de 300 invitados en una estancia en Tupungato, Mendoza, fue el escenario elegido por BYD para el lanzamiento oficial de la nueva camioneta Shark.

Después de la preventa, que fue de más de 300 unidades, y algunas presentaciones técnicas con la explicación de la nueva tecnología DMO que estrena este modelo, se puso a prueba en un terreno off road, donde se demostraron sus aptitudes mecánicas y sus capacidades para atravesar todo tipo de terrenos.

La nueva Shark era uno de los modelos más esperados de la marca, que ya vende un auto y tres SUV. Y el precio era una de las grandes incógnitas. Hoy se reveló que saldrá u$s59.990, un valor muy competitivo por sus características, por debajo de las versiones tope de gama de las rivales medianas con motor diésel.

Los concesionarios oficiales de la marca estuvieron presentes durante el lanzamiento organizado desde la casa matriz, muchos de ellos representantes de marcas tradicionales. Están sorprendidos por las respuestas de los clientes, se agotaron las preventas y preparan los test drive para muchas personas en lista de espera. "El sábado hay decenas interesados en subirse a probar la nueva Shark", confirmaron desde BYD Simone, concesionario de La Plata, que organiza este evento para que la gente conozca en primera persona la pick up.

Motor de la camioneta BYD Shark

La nueva camioneta pertenece al segmento mediano, pero tiene como novedad la plataforma todoterreno súper híbrida DMO (Dual Mode Off-road). Además, tiene un chasis desarrollado específicamente para vehículos híbridos, junto con tecnología Cell to Chassis (CTC) y una suspensión independiente de doble horquilla en ambos ejes.

En motorización, cuenta con un sistema híbrido eléctrico EHS y un motor 1.5 turbo de alta potencia y geometría variable que, en conjunto, alcanzan más de 437 CV y 650 Nm de torque. Esto permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos. Además, tiene tracción total eléctrica inteligente 4WD.

La nueva Shark tiene dos motores eléctricos y uno naftero.

Las unidades se entregan con cargador de pared de 7 kW, cargador portátil y cable V2L incluidos. La batería es de 30 kW/h.

Tecnología DMO: cómo funciona

La plataforma DMO (Dual Mode Off-road), es un sistema desarrollado por BYD para combinar alto desempeño, eficiencia energética y capacidades off-road.

Esta arquitectura híbrida enchufable integra un sistema de propulsión eléctrica compuesto por dos motores eléctricos localizados uno en el eje delantero y otro en el trasero, y un motor térmico, lo cual permite tener una tracción integral inteligente, que entrega respuesta inmediata.

Además, el sistema cuenta con 3 modos de manejo pensados para la ciudad (ECO, Normal y Sport) y, alternativamente, 4 modos off-road (montaña, arena, nieve y barro) que le permiten transitar cualquier tipo de caminos sin mayores dificultades.

El sistema permite recorrer hasta 100 km en modo 100% eléctrico, ideal para trayectos urbanos sin consumo de combustible y con una conducción silenciosa. Para viajes más largos, la gestión híbrida optimiza el uso de energía y permite alcanzar hasta 840 km de autonomía total combinada, manteniendo la capacidad de carga, remolque y versatilidad que caracterizan a este tipo de vehículos.

Cuenta con una autonomía total de hasta 840 km (NEDC), mientras que en modo 100% eléctrico permite recorrer hasta 100 km sin emisiones. Además, logra una reducción de hasta un 40% en el consumo de combustible frente a pick-ups convencionales de su segmento, incluso en condiciones de baja carga de batería.

Diseño de Shark

Inspirada en la estética de los tiburones, la pick-up tiene luces LED frontales de líneas fluidas que combinan potencia bruta con tecnología futurista, dándole un fuerte carácter, donde se destacan las luces de contorno LED. Mide 5.457 mm, un ancho de 1.971 mm y una altura de 1.925 mm. La distancia entre ejes es de 3.260 mm.

La capacidad de carga es de 835 kilos y de arrastre de 2500 kilos. Cuenta con un ángulo de ataque de 30° y de salida de 19,2°.

La nueva Shark tiene tracción 4x4.

El interior, diseñado bajo el concepto de cabina inteligente BYD, incluye un panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y una pantalla giratoria adaptable de 12,8 pulgadas.

Además, BYD Shark DMO se distingue de la competencia por ofrecer un confort trasero único, siendo la primera pick-up con asientos que cuentan con una reclinación de 27°.

La tecnología de a bordo permite gestionar funciones mediante comandos de voz y ofrece servicios remotos a través de la nube. Asimismo, incorpora la tecnología de llave digital NFC para acceder al vehículo desde un dispositivo inteligente, u otorgar permisos a otras personas para acceder sin llave.

Colores y versiones

BYD SHARK DMO se comercializa en Argentina en una única versión, con una amplia paleta de cinco colores exteriores: Atlantis Gray, Pallas White, Obsidian Black, Urdu Milky-Gray Green y Floating Sun Orange, que refuerzan su carácter robusto y distintivo.

En el interior, ofrece dos opciones de tapizado en color negro con costuras en contraste naranja, combinadas con techo interior negro o gris.