Se filtraron fotos del nuevo SUV de Chevrolet que competirá con el Nivus y Kardian

La marca había mostrado el nuevo modelo camuflado, solo se podía ver su silueta y algunos detalles. Ahora lo fotografiaron en las calles de San Pablo

El Chevrolet Sonic regresará en 2026, pero no como el compacto que fue. General Motors decidió revivir esa denominación con una filosofía completamente distinta. El modelo que supo identificarse con un hatch y un sedán ahora volverá como SUV coupé.

La marca apostará por un producto pensado para pelear en el segmento de mayor crecimiento del mercado brasileño. Ahí donde hoy Volkswagen Nivus, Fiat Pulse y Renault Kardian lograron instalarse con fuerza.

El modelo había sido presentado por Chevrolet en Brasil días atrás, pero con la silueta camuflada y solo algunos detalles que permitían adivinar cómo sería el nuevo vehículo. Pero en las últimas horas los medios brasileños filtraron las primeras imágenes sin camuflaje por las calles de San Pablo.

Las imágenes fueron reveladas por Motor1 Brasil y también se viralizaron algunos videos, que dejaron ver con claridad los rasgos centrales de la propuesta. De esta manera, GM quiere reforzar su ofensiva en uno de los nichos más calientes del mercado regional.

Una de las imágenes que se dieron a conocer del nuevo Chevrolet Sonic 2026

El nuevo Sonic se posicionará entre el Onix y el Tracker, ocupando un espacio intermedio dentro de la gama de entrada de Chevrolet. Ese lugar estratégico permite entender que GM no lo desarrolló como un producto aislado, sino como una nueva pieza para completar su familia de compactos.

Nuevo Chevrolet Sonic: un SUV coupé con identidad renovada

Chevrolet apostará por una carrocería de estilo SUV coupé, con una imagen más sofisticada que la del Onix. La silueta fue pensada para transmitir mayor presencia visual y seducir a compradores que buscan algo más emocional.

Aunque se trata de un producto inédito en su planteo, el Sonic mantendrá conexión técnica con otros modelos ya conocidos de la marca. La base estructural será una evolución de la plataforma GEM, la misma que ya utilizan Onix y Tracker.

Otra de las imágenes del Chevrolet Sonic, en las calles de San Pablo

Eso le aporta lógica industrial al proyecto. También le da al comprador una referencia concreta sobre qué esperar: un producto que compartirá componentes con otros Chevrolet, pero que intentará diferenciarse por diseño, equipamiento y posicionamiento.

El modelo ya había sido presentado en Brasil durante una visita a uno de los centros tecnológicos de la marca. En ese momento solo se conocieron detalles de su desarrollo. La silueta aparecía camuflada.

Ahora la marca reveló un nuevo dato que tiene que ver con el logo. El Sonic estrenará el corbatín actualizado de Chevrolet, ligeramente más horizontalizado y con color negro predominante en todas las versiones.

El Sonic inaugura a nivel mundial la aplicación de esta evolución del corbatín, que pasará a equipar los demás nuevos productos lanzados a partir de la línea 2027. Es la primera vez que GM aplica este cambio de identidad visual en un lanzamiento.

Diseño coupé con guiños a modelos más refinados

En términos estéticos, el nuevo Sonic buscará despegarse claramente del hatch del que toma parte de su origen técnico. La trompa tendrá faros divididos, un recurso que Chevrolet ya emplea en otros productos de su gama actual.

La parte trasera mostrará un tratamiento más elaborado. Las ópticas serán finas y se extenderán a lo ancho. La resolución visual está inspirada en modelos más sofisticados de la marca, como el Equinox EV.

La unidad fotografiada exhibía además el emblema RS Turbo. Ese detalle sugiere una estrategia similar a la que Chevrolet ya aplica en otros productos: sumar una variante con impronta deportiva y estética específica.

En un segmento donde la imagen pesa casi tanto como la ficha técnica, ese tipo de decisiones puede resultar determinante. Hoy captará compradores que miran opciones como Nivus o Pulse buscando diferenciación visual.

El Sonic mide 4,23 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,53 metros de altura. Esas dimensiones lo ubican en la franja ideal de los SUV compactos urbanos.

El nuevo Chevrolet Sonic competirá con el Volskwagen Nivus y el Renault Kardian

Tecnología y una mecánica ya conocida

Otro aspecto destacado del futuro Sonic es que estrenará el sistema Chevrolet Intelligent Driving. Vendrá con asistencias a la conducción más sofisticadas que las del Onix actual.

Esto marca una señal clara sobre el camino que quiere seguir la marca: no competir solo por diseño, sino también por contenido tecnológico. Un terreno cada vez más valorado dentro del universo de los SUV compactos, donde los compradores exigen más equipamiento de serie.

En cuanto a la motorización, la opción más probable será el 1.0 turbo de tres cilindros del Tracker. Ya vendrá con inyección directa de combustible, una evolución técnica respecto a versiones anteriores.

Ese propulsor demostró buen equilibrio entre rendimiento y consumo. GM lo validó en otros modelos de la región y ahora lo adaptará para las necesidades del Sonic.

Por qué GM apuesta tan fuerte en este segmento

La propia General Motors explicó la lógica detrás del proyecto. "El segmento de SUVs y crossovers compactos ya es el mayor del mercado brasileño al representar cerca de una cuarta parte de las ventas de vehículos nuevos", indicó la compañía.

La tendencia es que siga creciendo con la llegada de más opciones de modelos. Principalmente los de estilo innovador, como los SUV coupés, caracterizados por la parte trasera más inclinada y por un visual más audaz.

Esa lectura del mercado explica por qué GM decidió revivir el nombre Sonic con esta nueva filosofía. No se trata de rescatar un modelo del pasado, sino de aprovechar una denominación conocida para marcar territorio en el nicho de mayor expansión.

Chevrolet necesitaba un producto entre el Onix (demasiado masivo) y el Tracker (más grande y caro). El Sonic llega para llenar ese hueco estratégico con una propuesta que combine diseño emotivo, tecnología accesible y precio competitivo.

El lanzamiento está previsto para 2026 en Brasil. Desde ahí se evaluará su expansión hacia otros mercados de la región, como Argentina, donde la demanda de SUV compactos también creció con fuerza en los últimos años.