Giro en el mercado automotor: drástica caída de ventas de autos nacionales

Con la llegada de nuevas marcas, precios más bajos y una competencia feroz, los vehículos nacionales pierden mercado y crecen los importados

El mercado automotor está transitando un drástico cambio en su composición y eso se refleja en las cifras que difunden tanto ACARA, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, como ADEFA, la Asociación de Fábrica de Automotores.

Las ventas de 0km de este año estarán en un nivel similar al del año pasado. Tal vez un poco menos, pero no habrá una diferencia tan marcada como para explicar lo que sucede en el consumo del sector.

La producción de vehículos revirtió en marzo la tendencia negativa de los dos primeros meses de 2026. Subió un simbólico 0,4% interanual, que sólo sirve para la estadística, pero que muestra que hay una estabilidad en el nivel de actividad. No una caída abrupta.

Lo que no reflejan estos números es la transformación que se está viviendo. Para encontrar una respuesta a esta nueva realidad hay que mirar lo que pasa con los vehículos nacionales versus los importados.

Más autos importados

Desde la llegada del actual gobierno, que impulsó la apertura económica, el mercado de los 0km se invirtió. Antes, el 70% de las unidades que se patentaban eran de origen nacional. Esto se debía, en gran medida, a que la importación estaba cerrada y había que comprar lo que había. Por ese motivo, el mercado era más bajo que el actual.

El fin de las restricciones para importar invirtió esa relación y, hoy, casi el 70% de los 0km que se venden llegan del exterior.

Hay que recordar que las terminales asociadas a ADEFA fabrican algunos modelos en el país, pero son las que más vehículos importan. Hasta 2024 dominaban más del 98% del mercado.

La pequeña porción restante se repartía entre unas 20 marcas asociadas a CIDOA, de marcas no radicadas. Ahora es distinto. Esta entidad informó la semana pasada que las automotrices que la componen ya representan 13% de las ventas. Está claro el desplazamiento del consumo.

En el último informe de ADEFA se puede ver claramente lo que está pasando. Más allá de este crecimiento de las marcas importadas por CIDOA, también hay un desplazamiento de la composición de las ventas mayoristas que hacen las fábricas locales.

El informe muestra que las entregas de 0km a las concesionarias de las terminales que forman parte de esa asociación cayeron 13,5% en marzo respecto a un año atrás. Curiosamente, el mismo porcentaje que subió la participación de los autos de CIDOA.

Esta baja no fue pareja en cuanto al origen de los vehículos. Si bien la baja general fue de 13,5%, los autos producidos en el país se derrumbaron 37,9%. Si se toma el acumulado del primer trimestre, la baja general es de 12,2%, mientras que la de autos nacionales es de 36,9%.

Sin duda, las preferencias de los consumidores, en un mercado más competitivo, se están volcando hacia los vehículos importados, tanto sea por ADEFA como por CIDOA.

Caída de la producción

Esto también explica lo que está sucediendo en materia productiva en algunas automotrices, por no decir en todas. Si bien es cierto que el mayor peso, dentro del negocio automotor, lo tienen las exportaciones, no es igual para todas. Hay terminales que dependen más del mercado interno.

Las paradas de plantas o reducción de la producción como se ven en varias automotrices están relacionadas con este dato: el mercado interno no está demandando tantos vehículos fabricados en el país.

En 2025 se registró un dato llamativo que mostró que ya se vendieron en la Argentina más autos brasileños que nacionales. Hoy hay que empezar a sumar los autos que llegan de China.

Aún con un mercado más grande que el de hace dos o tres años, las ventas de 0km "made in Argentina" son menores que antes.

Desde el punto de vista del consumidor, la situación actual es favorable. No sólo tiene mayor oferta de marcas y modelos para elegir, sino que esa competencia en crecimiento hace que los precios sean un poco más accesible que antes.