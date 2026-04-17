La marca ya estaba presente en el segmento de utilitarios con otro representante. Ahora Famly se mete en el de pasajeros. Debuta con dos tipos de motores

En medio del boom de marcas chinas en la Argentina, Famly, representante de Jetour, sumó al mercado la línea de pasajeros de Dongfeng, una marca que estaba presente en el país pero en el segmento de utilitarios.

A partir de ahora, con tres nuevos modelos, la china competirá con una gran variedad de compañías del mismo origen y con las marcas tradicionales, con los modelos más demandados del mercado: autos chicos y SUV.

La oferta que inaugura esta automotriz está compuesta por Box, Mage y Huge, tres vehículos que tienen como dato particular los motores: uno es eléctrico y los otros híbridos no enchufables.

En cuanto a los precios, se meten en el rango de valores donde se posiciona casi toda la oferta de estas marcas, entre los u$s30.000 y u$s35.000 promedio.

Dongfeng Box: los detalles

El Box es un auto chico 100% eléctrico. Mide 4020 mm de largo; 1810 mm de ancho y 1570 mm de alto. La distancia entre ejes es de 2663 mm.

Su diseño es sobrio pero a la vez llamativo, con una estética redondeada y un frontal donde las luces led se unen mediante una guía iluminada. La iluminación es Led, tanto adelante como atrás, y los faros se regulan. Las llantas son de 17 pulgadas.

Box es el auto eléctrico que llega para competir con Ora3 de Haval.

Por dentro cuenta con el panel de instrumentos revestido en cuero, una pantalla de instrumentos de 5 pulgadas y otra central multimedia de 12 pulgadas. Tiene dos puertos USB y climatizados automático. Los asientos son de cuero (el del conductor es calefaccionado) y se regulan de forma electrónica.

En motorización, tiene un propulsor sincrónico de imanes permanentes, con 95 CV y una autonomía de 310 km. La batería es de 43.9 kWh. Tiene tres modos de manejo: sport, economy y comfort.

En seguridad, tiene un completo sistema integrado por: Alerta de colisión frontal (FCW); Frenado automático de urgencia (AEB-C/P); Control de crucero adaptativo; Control inteligente de velocidad (ISA); Alerta de salida de carril (LDW); Asistencia de mantenimiento de carril (LKA); Asistente para embotellamientos en carril único (TJA-SL); Asistente de conducción en autopista en carril único (HWA-SL); entre otros.

A esto se suman los airbags frontales y laterales delanteros y airbags de cortina integrada; Sistema de asistencia visual a la conducción; Cámaras de alta definición con 360 vista panorámica; Freno de estacionamiento eléctrico (EPB); y Radar de estacionamiento.

El Dongfeng Box tiene un precio de u$s29.700.

Donfeng Mage

El Dongfeng Mage es la propuesta más deportiva de la marca.

Es un SUV compacto deportivo, con motor híbrido no enchufable, que mide 4650 mm de largo; 1905 mm de ancho y 1630 mm de alto, con 2775 mm de distancia entre ejes.

Su diseño se destaca por una parrilla con líneas que forman una V central, llamada Grilla Star Track, que tiene una marca diferente a Dongfeng: AELUS.

Cuenta con manijas de puertas ocultas; ópticas delanteras Star River Light con función Follow-me-home y Led, al igual que las traseras. Además tiene sensores de encendido y apagado automático de faros y regulación eléctrica de altura de faros.

La cuádruple salida de escape (dos por lado) y las barras de techo terminan de aportar un estilo más dinámico y deportivo.

Por dentro, tiene panel de instrumentos revestido en cuero, selector de cambios electrónico tipo Crystal Paddle, cuadro de instrumentos digital LCD de 10,25 más una pantalla central de 13,2, cargador inalámbrico rápido de teléfono celular; entre otros.

El techo es panorámico inteligente y el portón trasero tiene apertura y cierre eléctrico; con asientos revestidos en cuero eléctricos (el del conductor calefaccionado y ventilado).

En motorización, es un híbrido que combina un motor a combustión 1.5 turbo con 292 CV y 565 Nm con un motor eléctrico (no informan datos). La transmisión es de 4 velocidades Intelligent Hybrid Transmission

El Mage cuenta con modos de conducción Sport, Confort y Economy, y declaran un consumo de 4,97 L/100km.

En seguridad, tiene 6 airbags; Programa anti rolido (ARP); Cámaras de alta definición con 360° vista panorámica; Chasis transparente; Vista delantera y trasera para paso en espacios estrechos.

A esto suma Alerta de colisión frontal (FCW); Frenado automático de urgencia (AEB-C/P); Control de crucero adaptativo - Stop&Go; Alerta de salida de carril (LDW); Asistencia de mantenimiento de carril (LKA); Asistente para embotellamientos en carril único (TJA-SL); Asistente de conducción en autopista en carril único (HWA-SL); entre otros.

El precio del Dongfeng Mage es de u$s34.400.

Dongfeng Huge

El nuevo Dongfeng Huge se suma al segmento de los SUV medianos.

Es un SUV híbrido no enchufable más lujoso, de dimensiones grandes, que mide 4720 mm de largo; 1910 mm de ancho y 1702 mm de alto, con 2825 mm de distancia entre ejes. Al igual que Mage, no tiene esta marca en su frontal, sino que dice: AELUS.

Es el más imponente de los tres modelos, con un frontal elevado y una parrilla que sobresale con diseño llamado Digital Storm torrent. Tiene ópticas delanteras del tipo Eye of the Hurricane con función Follow-me-home con sensor de encendido/apagado automático de tipo led.

Cuenta con una señal luminosa interactiva inteligente y una luz trasera "rítmica", doble salida de escape oculta y barras de techo

Por dentro, tiene tablero con acabado esmaltado, cuero y costuras visibles; iluminación ambiental para acompañante; volante multifunción con diseño tipo joystick revestido en cuero; selector de cambios electrónico inteligente; cuadro de instrumentos digital LCD completo de 12,3 y pantalla central de 12,3 Super HD.

En motorización, el propulsor es 1.5 L turbo (Mach Double Engine 1.5T + HD 120) con 242CV y 540 Nm combinados. Declara un consumo de combustible de 5.8 L/100km.

El precio del Dongfeng Huge es de u$s36.700.

Los tres modelos inauguran la gama de autos y SUV de la marca en Argentina, mientras que los utilitarios siguen en manos del importador Magma.

El plan de Famly y Dongfeng en el país

Dongfeng Motor Corporation introduce su propuesta de vehículos híbridos y eléctricos en el país en alianza con Famly Argentina, con el objetivo de consolidar su crecimiento en el segmento de nuevas energías.

Además, la llegada de la marca forma parte de su estrategia de expansión en América Latina y busca posicionarse como un nuevo actor relevante dentro del segmento de nuevas energías.

Así, Dongfeng da inicio a una nueva etapa en Latinoamérica con el desarrollo de la marca en el segmento de vehículos de nuevas energías (NEV), en el marco de una estrategia orientada a construir una marca sólida, cercana al cliente y con una propuesta competitiva en tecnología, diseño y experiencia de uso.

El proyecto contempla el despliegue progresivo de gama, red comercial y servicios, con el objetivo de posicionar a la compañía como un actor relevante dentro del proceso de transformación que atraviesa la industria automotriz en el país y la región.

El desarrollo de Dongfeng y su gama de modelos se apoya en la experiencia de Famly Argentina, empresa familiar de capitales 100% argentinos dedicada a la representación y desarrollo de marcas automotrices, particularmente de origen asiático.