Service del auto: cuánto cuesta en concesionarias y qué precio tiene en un taller independiente

Mantener el auto en buenas condiciones técnicas es clave para no tener problemas, pero el service es uno de los mayores costos que hay que asumir

El mantenimiento del auto se consolidó como uno de los gastos fijos más pesados para los conductores argentinos. En un contexto de inflación persistente, el service periódico —clave para preservar el funcionamiento del vehículo y evitar problemas mayores— abre una pregunta inevitable: cuánto cuesta hacerlo en una concesionaria oficial y cuánto se puede ahorrar si se opta por un taller independiente.

Service del auto: cuánto cuesta en concesionarias

Hoy los valores en la red oficial están bastante estandarizados y permiten trazar un panorama claro. En líneas generales, un service para autos chicos se ubica entre los $200.000 y los $280.000, mientras que en modelos medianos trepa a una franja de entre $300.000 y $400.000. En el caso de SUVs y pick-ups, los costos son todavía más elevados y pueden moverse entre los $350.000 y superar los $450.000 por visita.

En la práctica, modelos como el Chevrolet Onix arrancan cerca de los $199.000 en los primeros mantenimientos, mientras que un Toyota Yaris parte desde unos $256.700 y un Volkswagen Polo ya se acerca a los $370.000. En segmentos superiores, un Peugeot 208 ronda los $400.000 y una pick-up como la Toyota Hilux se ubica cerca de los $395.000. Como se puede observar cada uno de ellos multiplica varios tanques de nafta.

Detrás de estos valores hay una serie de tareas que van más allá de un simple cambio de aceite. El service oficial incluye el reemplazo de lubricantes y filtros, la revisión de frenos, suspensión y neumáticos, el control de correas y batería, además de un diagnóstico electrónico completo del vehículo. A medida que se acumulan kilómetros, el mantenimiento se vuelve más complejo y suma recambios adicionales, lo que explica por qué los costos aumentan con el tiempo.

Precios del service del auto en un taller independiente

Sin embargo, la gran diferencia aparece cuando se comparan estos precios con los de un taller independiente. En ese caso, el ahorro puede ser significativo. Un service que en concesionaria ronda los $256.000 puede realizarse por unos $140.000 fuera de la red oficial, lo que implica una diferencia cercana al 45%. Algo similar ocurre con trabajos básicos como el cambio de aceite y filtros, que puede costar más de $85.000 en un concesionario y cerca de $45.000 en un taller, con un ahorro que se acerca al 50%. En promedio, los relevamientos del mercado muestran que hacer el mantenimiento fuera de la red oficial puede resultar entre un 38% y un 57% más económico.

Llevado a un caso concreto, la diferencia anual es contundente. Un conductor que realiza dos services al año puede gastar alrededor de $600.000 en una concesionaria, mientras que en un taller independiente ese monto se reduce a unos $340.000. La brecha, en este ejemplo, alcanza los $260.000 anuales, aunque en vehículos más grandes o de mayor complejidad el ahorro puede ser incluso mayor.

La explicación de esta diferencia de precios está en la estructura de costos. Las concesionarias trabajan con repuestos originales obligatorios, mano de obra especializada de la marca y equipamiento específico, además de sostener estructuras operativas más grandes. Todo eso se traduce en precios más altos, pero también en un estándar de calidad y control alineado con las exigencias del fabricante.

service del auto

La decisión, entonces, no es únicamente económica. Durante los primeros años de vida del vehículo, cuando todavía está vigente la garantía, hacer el service en la red oficial es prácticamente obligatorio, ya que salirse de ese circuito puede implicar perder la cobertura del fabricante. Además, contar con un historial de mantenimiento en concesionaria suele mejorar el valor de reventa del auto.

Distinto es el escenario una vez que el vehículo supera ese período. A partir de ese momento, muchos conductores optan por talleres independientes para reducir costos, sobre todo si cuentan con un mecánico de confianza. En esos casos, el ahorro puede ser considerable sin resignar calidad, aunque siempre existe una mayor variabilidad en el resultado final.

En definitiva, el service del auto refleja una tensión cada vez más marcada entre costo y respaldo. Mientras la concesionaria ofrece garantía, trazabilidad y mayor valor de reventa, el taller independiente aparece como una alternativa más accesible en un contexto donde cada peso cuenta. La clave está en elegir el momento adecuado para hacer el cambio: mientras el auto es nuevo, el service oficial es casi una obligación; cuando deja de estar en garantía, la diferencia de precios convierte al taller independiente en una opción difícil de ignorar.