Una nueva marca de autos premium llega a Argentina y ya se dieron a conocer los precios

Se trata de Lynk & Co, la marca de origen sueco con tecnología china que traerá al país tres modelos híbridos enchufables. Cuánto sale cada uno

Ya hay precios oficiales para Lynk & Co en Argentina,la nueva marca de autos premium que llega al país. El Grupo Belcastro confirmó cuánto costarán los tres modelos híbridos enchufables que la marca sueco-china traerá al mercado local.

Lynk & Co desembarca con una propuesta clara: combinar tecnología china, ingeniería sueca y diseño contemporáneo. La marca apunta a las nuevas generaciones de conductores que buscan eficiencia, conectividad y prestaciones sin renunciar a un perfil premium.

La estrategia de posicionamiento es ambiciosa: Lynk & Co se ubica en el segmento upper-side mainstream, compitiendo con marcas establecidas mediante una fórmula que integra diseño moderno, seguridad avanzada y una experiencia digital superior.

El enfoque está puesto en la electrificación. Los tres modelos disponibles en Argentina vienen equipados con motorización PHEV (plug-in hybrid electric vehicle), una tecnología que permite rodar en modo 100% eléctrico en trayectos cortos y recurrir al motor naftero para viajes largos.

Qué es Lynk & Co y por qué llega con tanto respaldo tecnológico

Lynk & Co nació con el objetivo de sacudir los paradigmas tradicionales de la industria automotriz. La marca propone vehículos con identidad propia, fuerte integración digital y una experiencia de uso que dialoga con los códigos de las nuevas generaciones.

Pero el respaldo tecnológico no viene del aire. Lynk & Co forma parte del Grupo Geely, uno de los conglomerados automotrices más grandes del planeta.

Uno de los modelos que llegará a Argentina: el Lynk & Co 01

Geely tiene presencia global y controla marcas como Volvo Cars, Polestar y Lotus, lo que le otorga a Lynk & Co acceso a plataformas tecnológicas de primer nivel, economías de escala globales y estándares de ingeniería propios de fabricantes de clase mundial.

Esta conexión con Volvo es especialmente relevante. Lynk & Co comparte arquitectura de plataformas con la marca sueca, heredando sistemas de seguridad, soluciones de propulsión y desarrollos en conectividad.

El diseño es otro pilar. La marca tiene cuatro centros globales de diseño: Gotemburgo (Suecia), Shanghái (China), California (Estados Unidos) y Coventry (Reino Unido).

En esos estudios trabajan más de 200 diseñadores que definen el lenguaje visual de los modelos. El resultado es una estética que mezcla elegancia escandinava con dinamismo asiático.

El Lynk & Co 08 es otro de los modelos que se venderá en el país

Qué modelos llegan a Argentina y cuánto salen

La gama inicial prevista para el mercado argentino incluye tres SUV con propulsión híbrida enchufable.

El Lynk & Co 01 es el punto de entrada. Se trata de un SUV compacto pensado para uso urbano y viajes de fin de semana, con espacio suficiente para cinco ocupantes y un nivel de equipamiento que incluye conectividad avanzada.

El Lynk & Co 06 se posiciona un escalón arriba. Ofrece mayor refinamiento interior, sistemas de asistencia a la conducción más completos y un diseño exterior más deportivo.

El Lynk & Co 08 es el tope de gama. Con precio de u$s63.200, este modelo apunta a un público que busca lujo, espacio y tecnología sin límites. Es un SUV de mayor tamaño, con capacidad para siete pasajeros y un paquete de equipamiento premium.

En cuanto a los precios, el Lynk & Co 01 , el modelo más accesible de la familia, sale u$s32.800 .

, el modelo más accesible de la familia, sale . El 06 se ubica en u$s37.900

Mientras que el tope de línea 08 alcanza los u$s63.200.

Los tres modelos comparten la tecnología PHEV de última generación, que combina un motor naftero con uno o más motores eléctricos y una batería recargable mediante toma externa. Esto permite rodar varios kilómetros en modo 100% eléctrico, ideal para trayectos urbanos diarios, y recurrir al motor a combustión para rutas largas sin ansiedad de autonomía.

El sistema híbrido enchufable también ofrece ventajas en términos de consumo y emisiones. Al cargar la batería en casa o en puntos públicos, el usuario puede reducir drásticamente el gasto en combustible para sus desplazamientos cotidianos.

Además, estos vehículos integran sistemas de recuperación de energía durante las frenadas, optimizando la eficiencia en todo momento.

Así es por fuera uno de los nuevos autos premium híbridos que se venderán en Argentina

El grupo detrás de la llegada de la nueva marca de autos premium

El Grupo Belcastro es el encargado de traer Lynk & Co a Argentina. La empresa ya tiene experiencia con marcas premium y busca construir una red de concesionarios estratégicamente ubicados en los principales centros urbanos del país.

El plan inicial contempla puntos de venta en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, con expansión a otras ciudades en función de la demanda.

Belcastro también está trabajando en el desarrollo de una red de postventa robusta. Esto incluye talleres capacitados para atender la tecnología PHEV, stock de repuestos originales y un sistema de atención digital que permita a los usuarios gestionar turnos, consultas y seguimiento de mantenimientos desde una app.

La propuesta de Lynk & Co en Argentina se completa con garantías extendidas, planes de financiación y un enfoque en la experiencia de compra que busca diferenciarse del proceso tradicional en concesionarios.