Dato clave: anticipan en qué rango de precios estará Sonic, el nuevo auto SUV de Chevrolet

Es un SUV compacto, con estética coupé. Se desarrolló en Brasil y fue revelado hoy para todo el mundo. ¿Qué se sabe de su precio? Te lo contamos

Chevrolet presentó, para todo el mundo, el nuevo Sonic. Se trata de un SUV compacto, que se desarrolló en Brasil y llegará a la Argentina en el mes de junio.

El nuevo modelo nació para ocupar un lugar estratégico en la marca y en el mercado. Se ubicará entre el Onix, el auto más chico, y Tracker, un SUV del segmento B, de estética tradicional, por eso sus diferencias con el nuevo competidor.

En cuanto al segmento, enfrentará a rivales como Volkswagen Nivus, y otros que están entre los coupé y los más tradicionales como Fiat Pulse y Renault Kardian.

En relación con el precio, si bien será difundido al momento de su presentación, hay algunos datos claves para tener en cuenta sobre su posicionamiento, que te contamos en esta nota.

Cuánto puede salir el nuevo SUV Sonic

El Sonic se ubicará entre Onix y Tracker, por lo cual, el precio podría estar posicionado entre ambos modelos de la marca.

El Sonic tiene un diseño del logo en negro, estreno mundial.

El Onix, es un auto chico que se vende en versión hatch y sedán. Tiene actualmente un valor que se encuentra entre $31.505.900 y $38.026.900; mientras que el Tracker parte en los $39.159.900 y $49.058.900.

En cuanto a los rivales, el Volkswagen Nivus es uno de los competidores más caros: arranca en $43.554.600 y $54.029.100; mientras que el Fiat Pulse va desde 37.050.000 hasta $44.800.000. El Renault Kardian, por su parte, sale desde $37.310.000 hasta $46.050.000.

Detalles del nuevo Chevrolet Sonic

El Sonic fue desarrollado en un entorno virtual,impulsado por inteligencia artificial. Mide 4,23 m de largo, 1,77 m de ancho y 1,53 m de alto.

En su diseño, toma como referencia el Chevrolet Equinox EV, un modelo del segmento mediano, al tiempo que incorpora el lenguaje más reciente de los SUVs globales de Chevrolet.

La parte frontal es más elevada, mientras que los pliegues del baúl dirigen la mirada hacia el centro del vehículo y amplían la percepción de ancho.

De frente, la parrilla está dividida en dos niveles: la sección inferior concentra el mayor volumen visual y la superior se conecta con las luces diurnas LED.

Los faros principales utilizan proyectores para luces altas y bajas, un recurso que garantiza casi un 20% más de potencia lumínica que un sistema tradicional y, al mismo tiempo, brinda libertad para incorporar en la parte inferior una apertura que ayuda a la refrigeración de los frenos y contribuye a la eficiencia aerodinámica.

También se destaca el paragolpes de piezas múltiples, con diferentes superficies y combinaciones de colores, como negro high gloss, negro mate y color de carrocería en la versión RS tope de gama.

Independientemente de la versión, los emblemas con el nombre del vehículo y la identificación de la motorización —turbo— son de color negro.

Por dentro, presenta un diseño con líneas horizontales que ayudan a ampliar visualmente el ancho del habitáculo, marcado por una atmósfera high tech. Aquí se destaca el Virtual Cockpit System de Chevrolet, que integra el panel de instrumentos digital con el sistema multimedia de conectividad avanzada.

Zonas del tablero, volante, asientos y apoyabrazos centrales y laterales cuentan con revestimientos suaves al tacto, acabados exclusivos y un nivel de sofisticación similar al de SUVs de mayor tamaño de la marca.

El Sonic llegará en junio al país.