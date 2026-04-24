La VTV es obligatoria en Argentina y varía según jurisdicción. Requisitos, plazos, exenciones y valores actualizados en CABA y Provincia

Circular con el vehículo en regla no es solo una recomendación, sino una exigencia legal en todo el país. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es el procedimiento mediante el cual se inspecciona el estado mecánico de los autos para reducir fallas y prevenir accidentes en calles y rutas.

Aunque el objetivo es común, cada jurisdicción define sus propias condiciones, plazos y excepciones, lo que hace necesario conocer la normativa vigente para evitar infracciones.

CABA: cuándo corresponde realizar la VTV

En la Ciudad de Buenos Aires, los autos particulares deben someterse a la VTV cuando superan los tres años de antigüedad o alcanzan los 60.000 kilómetros.

Los vehículos 0 km cuentan con una primera extensión de hasta tres años. Sin embargo, si al cumplirse ese período no superan los 80.000 km, la vigencia del control puede mantenerse sin modificaciones.

Quiénes no abonan la VTV en la Ciudad

Existen grupos que no pagan el trámite, aunque sí deben realizar la revisión:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciban el haber mínimo, siempre que el vehículo no esté afectado al impuesto de radicación.

que perciban el haber mínimo, siempre que el vehículo no esté afectado al impuesto de radicación. Personas con discapacidad, sin importar si el auto tiene adaptaciones.

sin importar si el auto tiene adaptaciones. En casos de más de un vehículo, la exención se aplica únicamente a uno.

Provincia de Buenos Aires: controles más tempranos

En territorio bonaerense, la obligación comienza antes: los autos deben realizar la VTV a partir de los dos años de antigüedad o desde los 24 meses de su inscripción.

Exenciones en territorio bonaerense

Al igual que en CABA, hay vehículos y usuarios exentos del pago, aunque no del control:

Vehículos de bomberos.

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos.

Titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Vehículos municipales o de servicios públicos.

Valores actualizados de la VTV

Provincia de Buenos Aires (PBA)

Autos hasta 2.500 kg : $97.057,65

: $97.057,65 Motos : $38.823,06

: $38.823,06 Vehículos de más de 2.500 kg : $174.703,77

: $174.703,77 Remolques hasta 2.500 kg: $58.234,59

$58.234,59 Remolques de más de 2.500 kg: $87.351,89

Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Autos hasta 2.500 kg: ronda los $75.756,89.

ronda los $75.756,89. Motos: $28.484,61.

Qué pasa si la VTV está vencida

No realizar la verificación en término implica que el vehículo queda en infracción automáticamente desde el día siguiente al vencimiento. En un control policial, circular con la VTV fuera de fecha puede derivar en multas, incluso si el atraso es mínimo.

Dentro de la planta de revisión no se aplican sanciones, pero circular hacia ella con la verificación vencida puede generar penalidades.

Cada cuánto debe hacerse la VTV

La frecuencia depende del tipo de vehículo:

Autos particulares: una vez al año a partir de los dos años de antigüedad.

una vez al año a partir de los dos años de antigüedad. Transporte público y vehículos de servicio: anual hasta los cuatro años y luego cada seis meses.

Cumplir con la VTV no solo evita sanciones, sino que garantiza condiciones mínimas de seguridad para circular.