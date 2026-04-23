Tras fin del impuesto interno, Jeep ahora ofrece descuentos de casi 30% en algunos de sus vehículos

La automotriz ajustó valores tras cambios en la carga impositiva, apostando a atraer clientes con atractivos beneficios en toda su gama

Jeep Argentina aplicó rebajas de hasta 29% en algunos de sus modelos más emblemáticos. La medida llega varios meses después de que el Gobierno eliminara el Impuesto Interno para vehículos de alta gama.

La marca esperó para ajustar su estrategia comercial. Mientras otras automotrices bajaron precios de inmediato, Jeep mantuvo sus valores. Ahora, finalmente reacomodó su grilla.

El cambio responde directamente a la eliminación del Impuesto Interno, una medida oficial que buscó aliviar el costo de los vehículos importados de mayor valor. La marca decidió trasladar ese beneficio impositivo a los clientes, aunque con varios meses de demora.

Los descuentos no son uniformes. Jeep aplicó dos esquemas distintos según el modelo: rebajas directas de precio para Wrangler, y bonificaciones para operaciones al contado en Renegade y Compass.

Wrangler: la rebaja más agresiva del mercado

El Jeep Wrangler se lleva el ajuste más pronunciado. La marca recortó 29% el precio de la versión 4 puertas y 28,3% en la de 2 puertas.

Este reposicionamiento forma parte de una nueva estrategia competitiva para el modelo icónico de Jeep, que ahora busca recuperar volumen de ventas en un segmento muy disputado. El Wrangler competía con precios que lo alejaban de potenciales compradores.

El Wrangler 2 puertas ahora se ofrece a u$s85.900, mientras que la versión 4 puertas quedó en u$s89.900. Ambas versiones son importadas y mantienen la misma configuración mecánica.

Estos valores representan un descuento superior a u$s25.000 en el modelo de 4 puertas respecto al precio previo. La marca apuesta a que esta diferencia reactive la demanda de un vehículo que se había estancado comercialmente.

Renegade y Compass con bonificaciones al contado

Jeep Wrangler bajó sus precios

Para Renegade y Compass, Jeep optó por otro camino. En lugar de bajar el precio de lista, ofrece bonificaciones exclusivas para compras al contado.

Esta estrategia comercial tiene una limitación clara: los beneficios no aplican sobre ventas financiadas. Jeep privilegia las operaciones que generan caja inmediata, un movimiento común en un mercado con tasas de interés elevadas.

En el caso del Renegade Longitude, el precio de lista es $50.910.000, pero con la bonificación queda en $43.364.500. La versión Serie-S, por su parte, baja de $52.060.000 a $44.457.000.

El Compass presenta tres versiones con beneficios. La Limited se ofrece bonificada en $53.658.000 (lista: $59.640.000), mientras que la Serie-S queda en $54.199.500 (lista: $60.210.000).

Jeep Renegade Longitude es uno de los modelos que bajó su precio

La tope de gama es la Compass Blackhawk, cuyo precio bonificado alcanza los $64.283.500 contra un valor de lista de $72.930.000. Este modelo concentra el mayor equipamiento de la línea Compass.

Todos los precios actualizados de Jeep Argentina

La nueva grilla de valores de Jeep Argentina quedó configurada de la siguiente manera:

Wrangler 2 puertas: u$s85.900 (rebaja del 28,3%)

u$s85.900 (rebaja del 28,3%) Wrangler 4 puertas: u$s89.900 (rebaja del 29%)

u$s89.900 (rebaja del 29%) Renegade Longitude: $50.910.000 (precio bonificado: $43.364.500)

$50.910.000 (precio bonificado: $43.364.500) Renegade Serie-S: $52.060.000 (precio bonificado: $44.457.000)

$52.060.000 (precio bonificado: $44.457.000) Compass Limited: $59.640.000 (precio bonificado: $53.658.000)

$59.640.000 (precio bonificado: $53.658.000) Compass Serie-S: $60.210.000 (precio bonificado: $54.199.500)

$60.210.000 (precio bonificado: $54.199.500) Compass Blackhawk: $72.930.000 (precio bonificado: $64.283.500)

Las condiciones comerciales sobre Renegade y Compass se aplican únicamente para operaciones al contado, sin excepción para planes de financiación o leasing. Jeep busca así privilegiar la entrada de efectivo en un contexto de mercado donde el financiamiento genera costos adicionales significativos.

La marca apuesta a que estos ajustes le permitan recuperar posicionamiento en un mercado automotor que viene mostrando señales de reactivación. Las ventas de vehículos importados de alta gama habían caído fuertemente en los últimos meses.

Con estas rebajas, Jeep Argentina se alinea finalmente con la tendencia que el resto del sector aplicó hace meses. La demora en trasladar el beneficio impositivo había generado críticas de concesionarios y potenciales compradores.