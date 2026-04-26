El beneficio arancelario impulsó el desembarco de modelos asiáticos y aceleró el crecimiento del segmento de autos sustentables en el país

El mercado automotor argentino está mostrando un cambio importante desde la liberación de las importaciones. No solo se produjo un fuerte crecimiento de las compras desde el exterior —que ya representan el 70% de las ventas—, sino también la llegada de vehículos con nuevas tecnologías, en línea con la tendencia global hacia la electrificación.

El cepo importador de la gestión anterior retrasó el ingreso de marcas y modelos con fuerte presencia en otros países, incluso de la región.

Durante el primer trimestre de 2026, el mercado argentino de vehículos híbridos y eléctricos registró un salto histórico, con 19.867 unidades patentadas, cifra que cuadruplica lo registrado en el mismo período del año anterior.

Este giro se refleja en el crecimiento acelerado de las ventas de este tipo de modelos en los últimos meses.

Así lo indica el Informe Trimestral sobre Electromovilidad de SIOMAA. El trabajo señala que los híbridos no enchufables (HEV) continúan liderando con el 60% de las operaciones, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) alcanzan el 18%, los mild hybrid (MHEV) el 14% y los eléctricos puros (BEV) el 8%.

Todas las tecnologías exhibieron un crecimiento interanual significativo: +8.090 unidades en HEV, +2.072 en MHEV, +1.473 en BEV y +3.424 en PHEV.

El impulso proviene del Decreto 49/2025, que fijó arancel cero para importaciones extrazona con valor FOB menor a u$s16.000, bajo un cupo anual de 50.000 unidades. La alta demanda agotó rápidamente las asignaciones de 2025 y 2026, generando listas de espera y un cambio en el origen de los patentamientos.

Cómo se aggiornaron las automotrices tradicionales frente a la invasión china

Este nuevo escenario competitivo está obligando a las automotrices con trayectoria en el país a aggiornarse para no perder participación de mercado. En ese sentido, prácticamente todas ya comenzaron a ofrecer vehículos electrificados.

Los vehículos extrazona, principalmente de origen chino, crecieron un 6.087% (+5.965 unidades), mientras que los provenientes de Brasil apenas aumentaron un 15% (+546 unidades). El segmento HEV de origen chino se consolidó como el de mayor participación y crecimiento, aunque los híbridos brasileños mantienen peso en el mercado.

La oferta también se expandió: de 81 modelos disponibles en el primer trimestre de 2025 se pasó a 121 en 2026, con 54 incorporaciones en los últimos seis meses, la mitad de ellas correspondientes a vehículos eléctricos puros (BEV).

La concentración de ventas sigue siendo elevada, aunque con algunos cambios. En HEV, el dominio casi exclusivo de Corolla y Corolla Cross en 2025 (93% de las operaciones) dio lugar a una mayor diversidad en 2026, con seis modelos que concentran el 80% del mercado, entre ellos Territory y BAIC BJ30.

En MHEV, el liderazgo pasó de tres modelos europeos premium a una oferta más amplia, encabezada por Chery Tiggo 7 y Renault Arkana, que en conjunto representan el 50% de las ventas.

Los BEV muestran la mayor concentración: dos modelos de BYD —Dolphin Mini y Yuan Pro— reúnen el 74% de las operaciones. Sin embargo, el segmento es el más amplio en términos de oferta, con predominio de fabricantes chinos, que concentran el 88% de las ventas.

Quiénes lideran el ranking de modelos más vendidos en cada tecnología

En PHEV, el crecimiento fue explosivo (de 63 a 3.487 unidades), aunque con una concentración del 86% en apenas cuatro modelos, tres de ellos de origen chino.

El ranking de los 40 modelos más patentados muestra que varios no registraban operaciones en el primer trimestre de 2025, ya que las asignaciones de cupos comenzaron recién en abril de ese año.

El balance del período confirma que la electromovilidad en la Argentina avanza a un ritmo acelerado, impulsada por incentivos fiscales y por la irrupción de fabricantes chinos. El desafío hacia adelante será definir si se mantiene el esquema actual —ya tensionado— o si se revisa para equilibrar la competencia entre la oferta extrazona y la producción regional.