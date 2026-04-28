Las camionetas "Made in Argentina" desafían la crisis y aumentan sus ventas en el exterior

El modelo de la especialización en camionetas que iniciaron Toyota, Ford y VW hace más de 15 años da sus frutos y nuevos fabricantes siguen ese camino

Aunque los números muchas veces reflejan un dato aislado, que sin contexto no reflejan la realidad exactamente como es, en el caso de la industria automotriz argentina, si a las cifras actuales se le suman el escenario político y económico argentino e internacional, el resultado es que ese fotograma se condice a la perfección con la trama de la película.

Hace pocos días se conocieron los números de ventas de autos en el mercado latinoamericano correspondientes al 2025, incluyendo los resultados de 19 países entre Sudamérica, América Central, Caribe y México. Y más allá del vehículo que quedó en primer lugar, de fabricación argentina, lo que mostró esa estadística es que la especialización en vehículos utilitarios livianos fue la mejor elección que tomaron la mayoría de los ejecutivos argentinos.

Entre los 100 autos más vendidos de esta región, la camioneta Toyota Hilux quedó en primer lugar absoluto con 162.205 unidades, que representan aproximadamente el 80% de la producción total de la fábrica de Zárate. Pero en el caso de esta pickup la distribución en 22 países, excepto México, que representa aproximadamente 19.000 unidades.

Esto dejaría la producción argentina con ventas totales por 143.205 camionetas, de las cuales se vendieron 30.768 unidades en Argentina y 49.721 en Brasil, lo que suma 80.500 vehículos, casi exactamente la mitad en solo dos países, pero otras 80.000 unidades para otros países regionales.

Después de Hilux

Dentro de los 10 autos más vendidos en la región no hay otro producto nacional, y hay que ir hasta el puesto 13ro para encontrar el siguiente modelo, aunque no es completamente argentino sino mitad brasileño, ya que el Chevrolet Tracker, que de él se trata, tiene la producción compartida entre ambos países en los que se fabrican diferentes versiones para intercambiar. Así, el total de Tracker de 90.772 unidades podría contabilizarse como unos 45.350, lo que ubicaría la producción argentina en el puesto 40.

Después del Tracker, la lista de los 100 autos más vendidos tiene a la Nissan Frontier y su versión Navara para mercados como Chile, aunque se trata de la misma camioneta, que también comparte producción entre Argentina y México. Este vehículo quedó en el puesto 15to con ventas por 85.595 unidades, aunque también deben contarse una parte, cercana a la mitad como cuota argentina, es decir unas 42.500 pickups.

Ford Ranger se fabrica en la planta bonaerense de Pacheco.

En cambio, el siguiente modelo sí es 100% argentino, y se trata de otra pickup, la Ford Ranger producida en General Pacheco, que totalizó 80.048 ventas y está en el puesto 17mo absoluto como el segundo automóvil nacional más vendido en la región.

Más allá de las camionetas

En la tercera decena del ranking de Car Analysis Industry hay otro auto argentino, en este caso el primer vehículo de pasajeros. Se trata del Fiat Cronos, en el 27mo puesto absoluto. Es el sedán del segmento B que se produce en Córdoba, del cual se vendieron el año pasado 56.682 unidades. Si se tiene en cuenta que en Argentina fueron 29.905 y en Brasil se vendieron 26.549, se puede decir que el Cronos se vende únicamente en estos dos países.

El siguiente modelo de fabricación nacional es otro auto de pasajeros, el Peugeot 208, uno de los dos autos más vendidos del mercado argentino, pero que tiene cada vez menor volumen de exportación. En el año se reportaron ventas totales en la región de 40.902 unidades, de las cuales 29.092 fueron en el mercado local y 9.809 en Brasil, lo que dejó solo 1.000 autos para otros mercados como Uruguay.

Cerrando "los 40 principales", otro SUV argentino, aunque de segmento C, el SUV Volkswagen Taos aparece en el 40mo lugar con 40.139 unidades vendidas en 2025. Aquí se debe recordar que ese modelo ya no se fabrica más en Argentina, por lo que la referencia será sólo anecdótica pero no se podrá asignar a la industria automotriz nacional en 2026, ya que se abastecerá a toda la región desde México.

En el puesto 46 está el último SUV argentino, el Peugeot 2008, con 35.015 unidades registradas, pero con un volumen de ventas en su propio país de 15.347, una proporción baja respecto al total, que tuvo ventas por 11.312 autos en Brasil, dejando una cuota de 8.300 autos para otros mercados.

Dos lugares más adelante, en el puesto 48, está la Toyota SW4, un D-SUV construido en Zárate sobre la plataforma de la pickup Hilux. Este modelo registró 32.746 unidades en total, con una cuota para el mercado argentino de 6.071 vehículos y para el brasileño de 17.056. Este modelo representa aproximadamente el 20% de la producción anual de Toyota en Zárate, que este año planean llevar hasta 183.400 unidades.

Finalmente, en el puesto 52 aparece la cuarta camioneta argentina, la Volkswagen Amarok que se produce en General Pacheco, provincia de Buenos Aires. Esta camioneta totalizó ventas por 30.369 unidades en el año, de las cuales 23.612 se vendieron en Argentina y 2.730 en Brasil, dejando un remanente de apenas 4.000 vehículos para otros mercados.

El mercado brasileño

Los números de Brasil complementan la idea de producir en Argentina vehículos que sean exportables, y teniendo en cuenta que ese es el principal comprador de vehículos argentinos.

En ese mercado, los 5 autos argentinos quedaron en los puestos 10mo para Chevrolet Tracker (la mitad se hacen en Brasil), 27mo para el Fiat Cronos, 35to para Toyota SW4, 42do para el Peugeot 2008 y 44to para el Peugeot 208.

Brasil y Argentina se complementan en la producción de autos.

En cambio, entre los utilitarios, el año pasado las estadísticas dejaron en cuarto lugar a la pickup Toyota Hilux, en 5to lugar a la Ford Ranger, 13ra a la Fiat Titano, 14ta la Nissan Frontier, 15to el Renault Kangoo, y 22da a la Volkswagen Amarok. Además, en los puestos 38, 40 y 43 quedaron las tres versiones de Mercedes-Benz Sprinter, en el 42do el Peugeot Partner y en el puesto 47mo el Toyota Hiace ensamblado en Zárate.

En total, Argentina le exportó a Brasil 188.344 unidades en 2025 sobre un total de 280.589 vehículos, el 67,2% del total de las ventas al exterior, y la mayoría fueron pickups y otros utilitarios, que totalizaron 104.731, es decir el 56%.

Con el aumento de producción de Fiat Titano y la llegada de Ram Dakota este año, esa cuota volverá a subir, y el año próximo con Renault Niágara y Volkswagen Amarok nueva generación, se generará otro aumento de la proporción de utilitarios argentinos en Brasil. Que no por nada, Argentina es el cuarto productor mundial de camionetas con chasis del mundo.