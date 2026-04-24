Fin de una era: Nissan negocia desprenderse de su operación en Argentina y ya tiene candidato

El futuro de las operaciones, empleos y concesionarios está en debate mientras se avanza en el traspaso y se esperan definiciones clave

El presidente de Nissan Argentina, Ricardo Flammini, realizó un zoom con el personal en donde confirmó lo anticipado por iProfesional: se vende la filial local. El directivo informó que están negociando con el Grupo Simpa y que faltan algunos detalles. Posteriormente, esta información fue compartida con la red de concesionarias, al tiempo que se difundió un comunicado oficial.

"En línea con su estrategia global orientada a fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del negocio, Nissan Argentina se encuentra evaluando un cambio en su modelo de distribución en el mercado local, asegurando la continuidad de sus operaciones en el país", comienza el comunicado de Nissan.

"Esta evaluación se inscribe en la visión global de largo plazo de Nissan, orientada a una movilidad más inteligente, eficiente y centrada en el cliente. A través de su plan de reestructuración Re:Nissan, la compañía continúa avanzando en el fortalecimiento de su competitividad, la optimización de su portafolio de productos y la incorporación de tecnologías de próxima generación, sentando bases sólidas para un crecimiento sostenible a futuro", explica la automotriz.

"En este contexto, Nissan ha firmado un Memorando de Entendimiento con Grupo SIMPA y Grupo Tagle, con el objetivo de analizar la posible transición de su operación comercial en Argentina a un modelo de distribuidor, con foco en la eficiencia y la agilidad operativa".

"Un memorando de entendimiento no constituye un acuerdo definitivo. Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa de análisis que implica la revisión detallada de los distintos aspectos del negocio por parte de las compañías involucradas, como paso previo a la eventual firma de un acuerdo definitivo", aclara la empresa.

"Si ese proceso avanzara y se alcanzara un acuerdo final entre las partes, la operación sería transferida al nuevo distribuidor local, pasando a formar parte de NIBU, la unidad de negocios de Nissan que agrupa a 36 mercados importadores de América Latina", puntualiza el comunicado.

"Las operaciones comerciales de Nissan en Argentina continuarán desarrollándose con normalidad, manteniendo la comercialización de su portafolio de productos, el lanzamiento de nuevos modelos y la prestación de los servicios de atención y posventa a través de su red de concesionarios en todo el país. Asimismo, Nissan asegura la continuidad de las operaciones de Nissan Plan de Ahorro."

El fin de la producción local como antecedente directo

El año pasado se conoció la noticia del fin de la producción de Nissan en la Argentina. La automotriz japonesa decidió dejar de fabricar en el país la pick-up Frontier que ensamblaba en Córdoba, en la planta de Renault de Santa Isabel. A su vez, fabricaba para la automotriz francesa un modelo "mellizo": la pick-up Alaskan.

Este desenlace se produjo después de un tiempo de estar luchando contra la realidad del mercado. Las ventas de la Frontier en el mercado interno no crecían y las exportaciones tampoco era una salida debido a la falta de competitividad.

Producir el modelo en la Argentina era caro. Fue por eso que, después de un tiempo de incertidumbre, se llegó a ese final.

En ese momento, la decisión afectaba sólo a la parte industrial. El plan de la marca era seguir siendo una filial y comercializando sus productos a través de la importación.

De hecho, la Frontier nacional sería reemplazada por la versión mexicana, donde los costos de producción son más bajos al no tener la misma presión impositiva de la Argentina.

De los rumores a la confirmación oficial

Sin embargo, no mucho tiempo después comenzaron a circular rumores de que, además de la salida industrial, tal como publicó iProfesional, se venía un levantamiento total de las operaciones incluyendo las comerciales con el objetivo de levantar la filial del país y dejar a un representante para que opere la marca. Como acaba de hacer en Chile y Perú. Todo esto en un contexto de crisis a nivel internacional de la compañía japonesa.

Hace unas semanas el rumor que circulaba en el sector era que Nissan Argentina dejaría de operar como filial directa de Japón para pasar a manos de un importador.

La información que había en el mercado apuntaba a Grupo Simpa que opera en distintos sectores, pero es muy fuerte en el segmento de las motos con la representación de marcas de primer nivel. Más allá de tener sus orígenes en la industria del plástico. Con este comunicado se confirmó lo publicado.