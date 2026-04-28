Los 10 autos híbridos y eléctricos más vendidos de 2026
Las ventas de autos eléctricos e híbridos se multiplicó el último año, y entre enero y marzo las ventas crecieron de manera exponencial.
Los modelos híbridos no enchufables siguen siendo los de más dinamismo, aunque también aparecen otros modelos de motores que toman protagonismo ante la amplitud de oferta.
En este contexto, dos modelos que ya venían marcando tendencia siguen siendo los más vendidos, sin embargo, empiezan a aparecer en el ranking propuestas de otras marcas y tecnologías, especialmente eléctricos, q crecen.
Repasamos los 10 más vendidos del primer trimestre del año, y cómo fue el desempeño de cada modelo.
10 autos eléctricos e híbridos líderes
Entre los modelos ganadores se encuentran los siguientes:
Ford Territory: se vendieron 2.392 unidades en el año, sin registro de crecimiento porque fue lanzado después del inicio de 2025.
Toyota Corolla Cross HEV: se vendieron 2.317 en el año, con una caída de -9,9%. Fue el líder durante mucho tiempo, ahora desplazado por el modelo de Ford.
Baic BJ30 HEV: se vendieron 2.093 unidades, con un crecimiento de 5556,8%.
BYD Song Pro PHEV: se vendieron 1.285, lanzado al mercado en octubre de 2025.
Toyota Corolla HEV: se vendieron 979, con un crecimiento de 5,8%.
BYD Dolphing Mini BEV: se vendieron 842, lanzado al mercado en octubre de 2025.
Haval H6 HEV: se vendieron 790, sin referencia con el año pasado.
Toyota Yaris Cross HEV: se vendieron 775 unidades, lanzada en el mes de febrero.
Chevrolet Captiva PHEV: se vendieron 770, lanzada este verano, es una opción 100% eléctrica.
Renault Arkana MHEV: se vendieron 737, con un crecimiento de 14.640,0%.