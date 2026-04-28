Los 10 autos híbridos y eléctricos más vendidos de 2026

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Con ventas que aumentaron por cuatro en el primer trimestre, los vehículos con nuevas tecnologías de propulsión corren su propia carrera para ser líderes

Las ventas de autos eléctricos e híbridos se multiplicó el último año, y entre enero y marzo las ventas crecieron de manera exponencial.

Los modelos híbridos no enchufables siguen siendo los de más dinamismo, aunque también aparecen otros modelos de motores que toman protagonismo ante la amplitud de oferta.

En este contexto, dos modelos que ya venían marcando tendencia siguen siendo los más vendidos, sin embargo, empiezan a aparecer en el ranking propuestas de otras marcas y tecnologías, especialmente eléctricos, q crecen.

Repasamos los 10 más vendidos del primer trimestre del año, y cómo fue el desempeño de cada modelo.

10 autos eléctricos e híbridos líderes

Entre los modelos ganadores se encuentran los siguientes:

Ford Territory: se vendieron 2.392 unidades en el año, sin registro de crecimiento porque fue lanzado después del inicio de 2025.

El Ford Territory logró desbancar al Corolla Cross como el más vendido.

Toyota Corolla Cross HEV: se vendieron 2.317 en el año, con una caída de -9,9%. Fue el líder durante mucho tiempo, ahora desplazado por el modelo de Ford.

El SUV de Toyota marcó tendencia durante mucho tiempo, ahora complicado por los rivales chinos.

Baic BJ30 HEV: se vendieron 2.093 unidades, con un crecimiento de 5556,8%.

El BJ30 es uno de los modelos más vendidos del mercado y líderes entre los chinos.

BYD Song Pro PHEV: se vendieron 1.285, lanzado al mercado en octubre de 2025.

BYD logró en menos de un año ser la marcas china líder del mercado.

Toyota Corolla HEV: se vendieron 979, con un crecimiento de 5,8%.

El Corolla sigue siendo el sedán mediano más vendido del país.

BYD Dolphing Mini BEV: se vendieron 842, lanzado al mercado en octubre de 2025.

El auto más chico de BYD es el eléctrico más vendido en 2026.

Haval H6 HEV: se vendieron 790, sin referencia con el año pasado.

Haval es otra marca china que logró con el H6 un gran crecimiento en el mercado.

Toyota Yaris Cross HEV: se vendieron 775 unidades, lanzada en el mes de febrero.

Recién lanzado, el Yaris Cross ya está entre los líderes.

Chevrolet Captiva PHEV: se vendieron 770, lanzada este verano, es una opción 100% eléctrica.

Chevrolet convirtió el Captiva en un modelo 100% eléctrico.

Renault Arkana MHEV: se vendieron 737, con un crecimiento de 14.640,0%.