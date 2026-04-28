El SUV más barato de Jeep llega a la Argentina: cuándo se lanzará y cómo es su diseño

Es un nuevo modelo que se sumará a la gama de vehículos que vende la marca en el país, que ocupará el segmento de entrada de gama

Jeep anunció el próximo lanzamiento de un nuevo modelo en la Argentina. Se trata del Avenger, un SUV chico que se ubicará como entrada de gama a la marca, por debajo del Renegade.

El nuevo modelo se desarrolla en Brasil, y Jeep confirmó que en poco tiempo más estará en las calles Argentinas. Ese fue el comunicado oficial, aunque de manera extraoficial se "rumorea" que llegará en agosto.

Para su presentación, este modelo estrenará un nuevo diseño, aunque tendrá como siempre las siete salidas de ventilación en su frente, características de la marca.

En cuanto a su precio, se estima que competirá con rivales como Volkswagen Tera y Honda WR-V, que se encuentran entre los más chicos del mercado.

Los detalles del nuevo SUV

Según trascendió, el Avenger es un auténtico Jeep, y la marca lo describe como un modelo "que se reconoce fácilmente en las calles de todo el mundo por sus siete salidas de ventilación que evolucionan con cada nueva generación de un modelo, siempre presentes, anunciando a todos que un Jeep está de paso. Y en este caso, que un nuevo modelo está en camino".

Jeep se viene con un nuevo SUV.

"En cada rincón del mundo, la parrilla de siete ranuras indica la presencia de un Jeep, un distintivo inconfundible que se introdujo con el CJ 2A, el primer modelo civil de producción en serie, lanzado en 1945. Desde entonces, la parrilla de siete ranuras se ha convertido en un elemento de diseño característico de Jeep, presente en la familia CJ, el Wrangler y la gama actual de la marca", agrega la marca.

Detalles del nuevo SUV

El Avenger mide 4,08 metros de largo y 2,55 metros de distancia entre ejes, es decir, es 25 y 2 cm más pequeños que la del Renegade. Sin embargo, el baúl del Avenger es 7 litros más grande (321 L).

El nuevo Avenger llegará al país este año.

Todavía no se revelaron detalles mecánicos del nuevo Jeep, pero en motorización, en el mercado europeo se comercializa incluso con una versión 100% eléctrica. Sin embargo, para la región se espera que inicialmente llegue con variantes nafteras, adaptadas a la demanda local.

El interior cuenta con un tablero de instrumentos completamente digital, equipa una pantalla multimedia de 10,1" compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, cargador inductivo para celulares, climatizador digital, encendido por botón y techo solar, entre otras comodidades.

Por dentro, el nuevo modelo tiene toda la tecnología de la marca.

Dependiendo de la versión, calza llantas de 17 o 18 pulgadas y en materia de seguridad -al menos la versión europea- se sirve de serie de seis airbags y algunas asistencias a la conducción como control de velocidad crucero adaptativa, sensor de punto ciego y control del carril.

Al margen de las mecánicas que ofrece el Avenger europeo, con mecánicas Mild Hybrid (híbrida suave), Hybrid (híbrida) y 100% eléctricas, se espera que el corazón del modelo brasileño sea el motor T200 que utilizan varios modelos de Stellantis, pero con un sistema de hibridación ligera: hablamos del 1.0 de 125 CV que ya está disponible en los Fiat Pulse y Fastback y, pronto, sumarán otros modelos.

El nuevo SUV tiene diferentes motorizaciones, sin confirmar para la Argentina.

También en el viejo continente el modelo ya mostró buenos resultados comerciales y se consolidó como uno de los lanzamientos más exitosos de la marca en los últimos años. Ese antecedente alimenta las expectativas para América Latina, donde competirá en uno de los segmentos con mayor crecimiento.