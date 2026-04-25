El Jeep más barato que Renegade ya tiene fecha de llegada al país

Se fabrica en Brasil, y estará listo para todo el mercado de la región. Apuesta al segmento de los más compactos, donde ya hay varias propuestas

La marca Jeep ya definió la fecha estimada para el desembarco del nuevo Avenger en la Argentina, el SUV compacto que se convertirá en el modelo más accesible de la marca y que buscará ampliar su presencia en uno de los segmentos más competitivos del mercado.

La estrategia de Jeep apunta a captar nuevos clientes que hasta ahora quedaban fuera de la marca por una cuestión de precio. En ese contexto, el Avenger se ubicará por debajo del Renegade dentro de la gama local y se transformará en una opción de entrada al universo Jeep.

El modelo fue desarrollado sobre la plataforma CMP de Stellantis, una arquitectura moderna utilizada por distintas marcas del grupo para vehículos compactos. A pesar de compartir esta base, mantiene rasgos clásicos de Jeep, aunque con una propuesta más orientada al uso urbano.

Actualmente, el SUV ya atraviesa pruebas de producción en la planta de Porto Real, Brasil, donde será fabricado para abastecer a los mercados de la región. Su producción en el Mercosur representa una ventaja para Argentina, ya que mejora la logística y podría permitir un precio más competitivo frente a sus rivales.

Cuándo se lanza el Jeep Avenger en Argentina

El lanzamiento del Jeep Avenger en el mercado argentino está previsto para agosto de 2026, según los planes de la automotriz.

En Europa, el modelo ya mostró buenos resultados comerciales y se consolidó como uno de los lanzamientos más exitosos de la marca en los últimos años. Ese antecedente alimenta las expectativas para América Latina, donde competirá en uno de los segmentos con mayor crecimiento.

El Jeep Avenger se ubicará por debajo de Renegade.

En cuanto a la motorización, en el mercado europeo se comercializa incluso con una versión 100% eléctrica. Sin embargo, para la región se espera que inicialmente llegue con variantes nafteras, adaptadas a la demanda local.

Cómo es el nuevo SUV compacto de Jeep

El diseño del Avenger mezcla líneas modernas con elementos tradicionales de Jeep, como la clásica parrilla de siete ranuras. Su tamaño compacto lo convierte en una alternativa pensada para la ciudad, aunque conserva una imagen robusta y aventurera.

Puertas adentro, el SUV apuesta por la tecnología con una pantalla multimedia de gran tamaño, tablero digital y diferentes asistencias a la conducción.

Con esta propuesta, buscará competir directamente contra modelos como Volkswagen Tera, Fiat Pulse y Renault Kardian, referentes dentro del segmento de los SUV compactos.

La apuesta de Stellantis es clara: sumar un producto más accesible sin perder la identidad histórica de Jeep y ganar terreno en una franja del mercado donde hasta ahora tenía menor participación.

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