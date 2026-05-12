¿Cuánto cuesta cargar un auto eléctrico en Argentina y cuánto se gasta por mes?

El gasto es inferior a llenar el tanque de combustible. Sin embargo, en la Argentina hay algunos obstáculos que sortear. Presupuestos para tener en cuenta

Cargar un auto eléctrico en Argentina es mucho más barato que llenar el tanque de combustible, y la ecuación está haciendo a muchas personas pensar en cambiar de tecnología a la hora de comprar un vehículo.

Sin embargo, antes de hacer los cálculos, hay que tener en cuenta diferentes factores: el costo variará de acuerdo al tamaño de la batería, cuánto y en qué condiciones se usa el vehículo y si la carga se hace en casa o en estaciones públicas.

Al mismo tiempo, puede ser que en el mes se hagan algunas cargas en el hogar y otras en lugares públicos, o todas sean en uno u otro punto.

De esta manera, el presupuesto tendrá algunos cambios, pero el resultado siempre será uno: cargar electricidad es más accesible que nafta o gas oil.

Cuánto sale cargar la batería del auto

Para tener en cuenta como punto de partida, un vehículo urbano promedio consume unos 15 kWh cada 100 kilómetros. Tomando las tarifas eléctricas residenciales actuales, una carga completa de modelos chicos con baterías de entre 42 y 45 kWh cuesta aproximadamente entre $5.500 y $6.500.

De esta manera, un auto con autonomía de 300 a 350 km puede gastar cerca de $18 por kilómetro usando carga domiciliaria.

Si una persona recorre unos 1.500 km por mes, el gasto mensual rondaría entre $25.000 y $40.000 dependiendo de la tarifa eléctrica y del consumo del vehículo.

En estaciones públicas, el costo es más alto. Desde fines de 2025, YPF cambió el esquema de carga y comenzó a cobrar por consumo de energía (kWh), dejando atrás la tarifa plana mensual.

Actualmente, los planes arrancan cerca de $39.900 mensuales para consumos bajos y llegan hasta $290.100 para usuarios intensivos de hasta 500 kWh mensuales.

En comparación con un auto naftero, la diferencia sigue siendo importante: recorrer 500 km con electricidad domiciliaria puede costar alrededor de $10.000 a $12.000, mientras que con nafta el gasto supera ampliamente los $70.000.

Cómo cuidar la batería de un auto eléctrico

Para que la batería de un auto eléctrico dure más, tanto en autonomía diaria como en vida útil a largo plazo, hay varios hábitos que ayudan.

Uno de ellos es evitar la carga de la batería al 100%, siendo lo ideal el uso cotidiano entre 20% y 80%.

Cargar al 100% todos los días acelera el desgaste químico de la batería, especialmente en baterías de ion-litio. Solo conviene cargar al máximo antes de viajes largos.

Por otro lado, no se debe dejar descargado el auto por mucho tiempo. Si eso sucede, se debe evitar que quede en 0%, y tampoco completamente cargado. Lo más saludable suele ser alrededor de 50%-60%.

Se debe usar carga rápida solo cuando sea necesario. Las cargas rápidas DC generan más temperatura y estrés. Sirven perfecto para ruta o emergencia, pero para el día a día es mejor carga lenta, ya sea domiciliaria o wallbox AC.

También es importante tener cuidado con el calor extremo, estacionar a la sombra, usar preacondicionamiento, y evitar dejarlo cargando al sol durante horas.

El frío extremo también reduce autonomía temporalmente, aunque suele afectar menos la degradación permanente.

Autonomía para el auto

Para que la autonomía de la batería rinda más, es importante evitar aceleraciones violentas y frenadas fuertes y una conducción suave.

También, la mayoría de los autos tienen frenado regenerativo, con lo cual se recupera la energía al desacelerar y se reduce el desgaste de frenos.

Es importante mantener los neumáticos con presión correcta: una presión baja consume más batería y reduce autonomía.

Otro dato: algunas marcas como Tesla, BYD, Hyundai o BMW suelen mejorar gestión térmica y eficiencia mediante actualizaciones del software.

Cuánto puede durar una batería

Hoy muchas baterías modernas conservan: entre 70% y 90% de capacidad, después de 8 a 15 años,

Muchas marcas ofrecen garantías de 8 años o 160.000 km.