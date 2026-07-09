Se pulveriza la brecha de precios entre autos y camionetas 0Km y usados seminuevos

Una brecha de precios cada vez más chica entre ambas opciones pone en jaque la decisión de compra. Tips para tener en cuenta antes de hacer un negocio

El mercado automotor de la Argentina se encuentra atravesando una distorsión de precios particular y profunda en los últimos meses.

La tradicional brecha de precios que solía separar a un auto recién salido de la línea de montaje de un vehículo idéntico pero con dos o tres años de rodaje previo (modelos que van del año 2022 al 2024, denominados "usados jóvenes o seminuevos") se ha reducido a su mínima expresión histórica.

Este fenómeno se explica principalmente por un cambio drástico en la oferta: tras un largo desabastecimiento, las concesionarias oficiales vuelven a contar con stock de entrega inmediata y, para traccionar las ventas, han salido a la caza de clientes implementando herramientas muy agresivas de financiación a tasa fija o subsidiada. Ante esta realidad, los propietarios de usados seminuevos se han visto obligados a reacomodar hacia abajo sus pretensiones económicas para no quedar fuera de mercado.

A la hora de poner la firma sobre el boleto de compra, el cliente se enfrenta a una encrucijada donde entran en juego factores emocionales, financieros y fiscales. Cada opción cuenta con argumentos de peso que inclinan la balanza según el perfil del comprador, el tipo de uso del vehículo y el costo de mantenimiento que pueda enfrentar a futuro el cliente.

Precio de autos usados vs 0Km

De acuerdo a las publicaciones en los medios más consultados de ventas online de autos, y teniendo en cuenta los precios de los autos 0km según las listas oficiales de las marcas, vemos cómo la brecha de precios cambia y se achica por marcas o modelos, pero ya no sigue una lógica de depreciación.

Por ejemplo, por una Toyota Hilux SRX 4x4 AT, que sale $84.349.000 nueva, se pide en el caso de un modelo 2024 hasta $78.000.000, es decir, menos de $10 millones de diferencia.

La camioneta Toyota Hilux es uno de los vehículos que más conserva su valor.

En el caso de un Corolla Cross full, 2024, piden hasta $50.000.000, cuando nuevo sale $61.732.000.

Por un Volkswagen Taos Confortline que sale $58.662.000, piden por encia de los $48.000.000 promedio.

En Nivus, un modelo Sense nuevo, sale $33.947.000, mientras que por uno con equipamiento intermedio 2024 piden $35.000.000.

De esta manera, cambia la tendencia, con una brecha más corta en los modelos más caros, que se agranda en los de acceso de gama, especialmente, aquellos que este mes subieron de precio: por ejemplo Volkswagen al aumentar un 2% el Polo, se hico una brecha más grande entre un usado y un nuevo ($27.000.000 un 2023 frente a los $38.318.000 de uno 0km.

También está la diferencia de equipamiento, como en el caso del Nivus: podés comprar un usado más equipado o un nuevo base, por el mismo precio.

Usados vs 0km: gastos de patentamiento

Además de los precios, antes de tomar una decisión de compra, es importante tener en cuenta algunos gastos que varían entre cada modelos, y ventajas o desventajas a la hora de mantenerlo.

Un tema clave son los gastos de entrega: esta es una de las grandes ventajas ocultas del usado joven.

Adquirir un 0km implica obligatoriamente hacer frente los gastos que suman flete de fábrica, formularios de inscripción inicial y patentamiento. En conjunto, suman entre un 5% y un 7% del valor de lista del vehículo.

Por el contrario, el usado joven ya sorteó ese costo inicial y la fuerte devaluación que ocurre en el instante exacto en que el auto pisa la calle por primera vez, requiriendo únicamente el pago del arancel de transferencia registral.

Así lo explicaron a iProfesiona en varios concesionarios consultados, donde destacan que el cliente valor mucho los gastos menores a la hora de sacar un 0km o transferir un usado, y muchas veces, se inclinan por ese motivo por la segunda opción.

Garantía de fábrica vs. estado de conservación

El segundo punto a tener en cuenta es que el auto nuevo brinda la tranquilidad de contar con una garantía oficial respaldada por la terminal, que dura entre 3 y 5 años, con casos como Toyota que llega a 10 años. Para conservarla, hay que pensar que los services deben ser oficiales.

También está la certeza de que el vehículo no posee vicios ocultos derivados de un mal uso o un mantenimiento incompleto por parte de un tercero.

Por otro lado, muchas personas no quieren gastar en un service oficial, lo cual, deja de ser una ventaja.

Esquemas de financiación

Otro dato que muchos consideran hoy en día es que, las marcas están empujando con fuerza la salida de sus unidades 0km mediante créditos prendarios con tasas subsidiadas, diseñadas para mover el stock de las terminales.

En la mayoría se ofrecen 12 cuotas sin interés, y hay opciones que llegan a 24 cuotas.

Frente a esta realidad, en el mercado de los usados no hay muchos créditos, sino que es necesario tener efectivo para negociar.

Esta situación hace que, con la poca diferencia entre un usado y un 0km, mucha gente se quede con la opción del nuevo ante la posibilidad de poder financiarlo.

Expectativas en ventas de autos

Según los últimos datos de la Asocación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), los números de transferencias indican que el mercado se recuperó un 8% en junio. Esta tendencia hace pensar en un acompañamiento de precios, que se irán acomodando a la nueva realidad.

En el primer semestre, el acumulado de ventas de usados dio números negativos, lo mismo que en el caso de los patentamientos de 0km.

En ambos casos, hay confianza en que la mayor oferta, los precios regularizados con una estabilización de los valores de los nuevos, que no podrán mantenerse más congelados, y los usados, que encontrarán la diferencia histórica con los nuevos, hará que los dos sectores se reactiven.